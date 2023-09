Byla to výjimečná sportovní akce. Desátý ročník cyklistického závodu Okolo jižních Čech nabídl skvělou podívanou. Diváci šanci využili, ve startovních i cílových městech podpořili vycházejí hvězdy světové cyklistiky.

Cyklistický svátek. Závod Okolo jižních Čech | Video: Deník/ Kamil Jáša

Ředitel závodu Jan Hájek po skončení poslední etapy měl smíšené pocity. Sportovně byl závod přehlídkou úžasných cyklistických výkonů. I ve velmi těžkých etapách. Pořadatelé svoji roli zvládli se ctí, i když ani jim se nevyhnuly zádrhely. Nejnepříjemnější okamžik přišel v průběhu třetí etapy. Cyklista Sparty Denis Rugovac měl těžký pád…

Jan Hájek po skončení závodu poděkoval všem. Speciální poděkování nasměroval dobrovolníkům: "Jsme cyklistický klub," vyprávěl za cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec, který byl založen v květnu 1994, tehdy ještě jako občanské sdružení pod názvem UNIIS Ekoizolace Istex. Trio zakladatelů – Jan Hájek ml., Jan Hájek st. a Václav Kročák vytvořilo klub, jehož hlavní myšlenkou je vychovávat mladé a nadějné cyklisty. Pořádání závodu, který je zařazen dokonce do SP UCI, je velkým úkolem pro všechny členy klubu: "Jsme přátelé. Parta kamarádů," vysvětluje Hájek. "Ti, kteří mi se závodem Okolo jižních Čech pomáhají, jsou rodinní příslušníci mých kamarádů."

Okolo jižních Čech. Podívejte se na video, start provázely Sladké hlouposti

Hájek v aktivní kariéře prošel cyklistickými kluby v J. Hradci, Táboře a Českém Krumlově, kde působila tehdejší Dukla. "Jak jdu životem, tak se za mnou teď kamarádi z těchto klubů vracejí a pomáhají mi." Dobrovolníci plní nejrůznější funkce. Řídí vozidla, staví start, připravují cíl… "Pro ně to je náročné, berou si dva pracovní dny volno, odjedou od rodin, dohromady to je asi šedesát lidí."

Ne vždy se všechno povede na sto procent. To platí o Tour de France, Vueltě i o závodě Okolo jižních Čech. "V sobotu jsme sjeli z tratě, byla to naše chyba, zaváděcí vozidlo zabloudilo, stane se to i lepším pořadatelům, ale byl jsem z toho nervózní, byl jsem hodně naštvaný, přemýšlel jsem, jaká budu volit slova, abych pokáral ty, kteří to způsobili, ale do toho přišla ještě horší věc…" Vrátil se Jan Hájek k děsivému pádu Denise Rugovace. "To je v životě nejzásadnější. Přišel těžký pád. Bohužel i to k cyklistice patří. Chvilku jsme hodně trnuli. Půlhodiny byla situace, kdy jsme vlastně vůbec nevěděli, jestli vůbec přežije. Zvažoval jsem, co dál. Hodně jsem si oddechl, ten kluk je polámaný, leží v traumacentru v Českých Budějovicích, má vylámané zuby, zlámanou horní i dolní čelist, propíchané plíce, obratle. Věříme, že se z toho dostane." Co se na silnici přihodilo? Kdo udělal chybu? "Stává se to. Byla to ale jeho chyba. Kolona automobilů jela, kvůli nějaké překážce se někdy musí zastavit. Systém určuje, že se zastavuje na pravé části vozovky. Denis byl ve skupině odpadlíků, snažil se dostat dopředu. Působil adrenalin, vypětí. Stane se. Přehlédl mechanické auto maďarského týmu Epronex." Jan Hájek popsal, co se stalo po nárazu: "Denis Rugovac proletěl dovnitř vozu, potrhal se o zahrádku, došlo k devastujícímu zranění." Na startu bylo 138 cyklistů. Někteří, i ze světového úhlu pohledu, velmi nadprůměrní. Ředitel závodu doplnil: "To je 138 osudů. 138 různých povah. Můžete být v etapě čtyři hodiny koncentrovaný, stačí maličkost. Slepice. Nepozorný divák. V jedné vteřině se může změnit úplně všechno. I život."

Jan Hájek má při pořadatelství významného závodu jasnou motivaci. "Chceme propagovat jižní Čechy." Při komplexním hodnocení patřil 10. ročník závodu mezi nejvydařenější v historii. Kvalita cyklistů byla obrovská, k trati si našli cestu diváci. Bude na 10. navazovat za rok i 11. ročník? "Teď to nevím," pokrčil Jan Hájek rameny. "Musíme si všechno vyhodnotit, pak uvidíme."