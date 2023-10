Tim Ha je sympatický sportovec, který dosahuje velké úspěchy i na mezinárodní scéně. Trénuje v českobudějovickém Fight clubu. Jeho trenérem je Martin Bednář.

Tim Ha z Fight Clubu České Budějovice. Na tréninku s Michalem Bednářem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Trenér Martin Bednář velmi pečlivě sleduje Timův projev. I na tréninku. "Tim zápasí v organizaci, která se jmenuje Karate Combat," říká a okamžitě vysvětluje: "To je plně kontaktní sportovní organizace karate, která byla založená nejúspěšnějšími závodníky z celého světa."

Společnost Karate Combat oznámila zahájení nové profesionální ligy 10. 4. 2018. Liga bojových sportů má zajímavé motto: Přenést bojové umění karate do budoucnosti." Boj je plnokontaktní, s pravidly vyvinutými odborníky bojových umění. Zápasy Karate Combat mohou fanoušci sledovat po připojení prostřednictvím World's Gateway to Karate na webových stánkách karate.com a v aplikacích iOS a Android. První souboj, který se vysílal na Eurosportu, nabídl také excelentní sportovní vystoupení českobudějovického bojovníka, který se jmenuje Tim Ha.

Společnost Karate Combat vyvinula odvětví, které je globálním sportem. Jsou v něm od prvních kroků velké hvězdy: Elhadji Ndour z USA, Achraf Ouchen z Maroka a také Tim Ha z Českých Budějovic.

Zápasí se v pitu: square combat pit surrounded by 45° angled walls. "V přeložení z angličtiny to je jáma. Je to obdélník s hranami," popisuje Bednář. Zápasí se v malých tvrdých rukavicích, jak je známe z MMA, na třikrát tři minuty.

Tim Ha, který trénuje v českobudějovickém Fight Clubu, je jediným českým zástupcem v této světové organizaci. Teď má za sebou už druhý zápas. Bojoval v Dominikánské republice. Ke konci prvního kola rozhodl zápas levý hák, kterým Tim Ha poslal soupeře na zem a po krátkém ground and pound rozhodčí zápas ukončil. "Je to fenomenální úspěch českého sportu," zdůraznil trenér Bednář.

Turnaj číslo 41 se konal jako co-main event, tedy druhý hlavní zápas večera. "Byl to největší zápas v mém životě," říká jasně Tim Ha. "Byl jsem v předhlavním zápase, jsem za to moc rád."

Aktuálně má v hlavě spoustu dalších velmi odvážných plánů. "Zápas bude v listopadu v Dominikánské republice, další akce bude v Las Vegas, na to chci být připravený."