To byla bitva! Až do posledního kola bojovali o vítězství Luboš Formánek ze Záboří a Libor Erhart z Mladého u Č. Budějovic. „To snad rozhodl jediný zápas,“ vzal sportovně a s úsměvem na tváři vítězství svého rivala v českobudějovickém okrese sympatický muž ze Záboří.

Podzimní část Tip ligy vyhrál Libor Erhart. Z cen měl velikou radost. | Foto: Deník / Kamil Jáša

Z výhry, a to dokonce v celém kraji (143 bodů), se radoval Libor Erhart. „Osobně se s panem Formánkem neznáme, ale říkal jsem si, co asi a jak vsadí on, dám to stejně, poslední kolo jsem hrál na jistotu,“ popsal svoji strategii muž, kterému patří sud piva také celokrajská cena za výhru v Tip lize. „Se sudem mi pomůžou kamarádi, oni mi hned také naladí herní konzoli,“ zářil Libor Erhart.