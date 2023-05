Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Jsem rád, že u tohoto historického momentu můžu být, že budu zapsaný pod tímto pohárem. Byla to velká zodpovědnost, už když jsem přišel. První rok byl vyhlášen útok na titul, loni jsme to nedali, o dva body, esem o pásku. To byla pro mě asi nejhorší chvíle ve volejbale, špatně jsem to nesl. Dneska to všechno maže. Ta liga je vyrovnanější, hraje se od prvního kola play off. Když to přeženu, když jsem hrál v Liberci, tak první kolo jsme zápasy vyhrávali tři nula. Dneska je to úplně jiné, musíme bojovat od začátku. Takže je to víc ubojovanější, jsme víc vyždímaní. Je to můj první titul jako kapitána, strašně moc to pro mě znamená. Jsem hrdý na náš tým, že jsme to zvládli, a že jsem jako kapitán dotáhl tým až na titul.“

Praha má zaslouženě titul, Jihočeši berou stříbro

Martin Kryštof (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „KOnčím. Definitivně. Chci zůstat u volejbalu, ale už ne jako hráč. Soupeři ve finále byli důslednější, pak už nějakým způsobem měli navrch. My jsme skvěle začali v domácím prostředí před nejlepšími fanoušky v republice, nicméně tempo druhého zápasu, si myslím, ač to bylo velice vyrovnané, začala diktovat Praha. Já si vážím každé medaile, protože vidíme poslední roky, že extraliga se neuvěřitelně srovnává a ač teď převládají emoce horší a smutek, samozřejmě, člověk je tomu blízko, že může něco zvednout nad hlavu, tak si myslím, že všichni, ne jenom já, postupem času opravdu doceníme to druhé místo, protože s Libercem jsme se ohromně vypjali a v pátém zápase zvítězili, kde si troufnu říct, že ten zápas, kdybychom nezvládli, tak s velkou pravděpodobností skončíme jako Dukla na čtvrtém místě.“