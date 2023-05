Pro České Budějovice to byla zvláštní volejbalové sezona. Jihostroj začal v extralize rozpačitými výkony, hlavně v halách soupeřů, to vedlo až k výměně trenéra. Dvořáka nahradil Zach. Všechno nebylo úplně bez chyb, ale stříbrná tečka prezidenta klubu Jana Diviše nakonec vlastně potěšila. "Sezona se nám nakonec podařila," uvažoval první muž jihočeského volejbalu. "Začátek ale byl složitý," vrátil se do období, kdy se jeho týmu nedařilo tak, jak by si prezident klubu představoval.

Ve finále Jihostroj toužil po zlatu. Marně. Praha byla lepší, agresivnější, v klíčových okamžicích odvážnější. "Když už se ale dostanete do finále, tak každý chce samozřejmě vyhrát," popsal Diviš zákonitosti play off. "Hned po finále jsme byli zklamaní, ale odehráli jsme krásné zápasy, před plnými halami, hlavně u nás doma, takže si to diváci snad užili s námi."

Park vyroste v Mostě. Připomeňte si na videu Rio Lipno. Přijeli Šebrle i Korn

Hráči už mají ve svých sbírkách napevno uložená stříbra. "Nemůžu to v žádném případě hodnotit jako špatnou sezonu," myslí si prezident klubu Jan Diviš.

Play off 2023 opravdu bylo nádhernou ukázkou, jak dokáže být volejbal dramatický, jak dokáže pobavit i širokou fanouškovskou obec. Škoda, že se volejbalisté dobrovolně zříkají delších sérií, minimálně od semifinále by boje na čtyři vítězství týmům slušely. Sérii mezi Libercem a Českými Budějovicemi rozhodoval až poslední set pátého zápasu. "Tam nás nakopl zápas, který jsme doma už pomalu ztráceli, do Liberce jsme jeli s nejistotou, co bude, ale odvázali jsme se k dobrému výkonu, postoupili jsme, to byl jeden z těch hlavních a krásných zápasů této sezony."

Titul získali Lvi Praha. Poprvé v historii tohoto klubu. Zlato se do hlavního města vrátilo po 31 letech! Prezident VK Jihostroj České Budějovice Jan Diviš říká sympaticky: "Praha vyhrála zaslouženě. Lvi hráli vyrovnanější zápasy, měli tým širší, my občas měli dobré chvilky, ale také okamžiky, které bychom na této úrovni už neměli předvádět. Je tady další klub, do budoucna další favorit, extraliga je vyrovnaná, to je pro český volejbal vlastně dobrá zpráva.