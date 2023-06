Ve II. NL, sk. B v Táboře se dařilo sprintérům.

Z výsledků: 100 m 2. Martin Dušek (16) 11,05 - os. rek., letos druhý v kraji, 4. Dominik Novotný 11,27 (r 11,17 - os. rek., letos čtvrtý), 2. Kateřina Marušová 12,23 - třetí, 3. Barbora Cílková 12,41 - čtvrtá, 7. Tereza Kršová 12,52, 9. Pavla Molíková 12,67, 10. Adéla Chválová 12,69, 13. Klára Konfrštová 12,86 - os. rek., 200 m 2. Petr Svoboda 22,07 - os. rek., nejl. v kraji, 3. Dušek 22,60 - os. rek., druhý, 5. Kršová 25,87, 6. Konfrštová 25,95, 9. Cílková 26,39, 400 m 4. Jakub Škrdleta 52,50, 9. Daniel Gribbin 54,47, mimo Filip Holoubek (NV) 49,95, 6. Michaela Rozmušová 61,41, 9. Sára Nosková (16) 62,62 - os. rek., 800 m 1. Škrdleta 1:58,90, 7. Jan Hryzbil 2:02,33 - os. rek., 9. Gribbin 2:03,05, 5000 m 1. Pavel Brlica 15:46,97, 2. Petr Hošna 15:49,19, 3. Ondřej Kohout 16:03,97, 7. Jarolím 16:24,73, Jan Flašar 16:24,81, 1. Hanka Jakubíčková 19:19,57, 4. Natálie Brlicová 19:56,74, 100 přek. 1. Molíková 14,23 - os. rek., letos nejl. v kraji, 2. Michaela Běhounová 15,01 - os. rek., 110 přek. 4. David Czepiec 16,88 - druhý, výška 4. Jan Sobotka 177, 5. Miroslav Hrubý 174, dálka 2. Dominik Novotný 642, 7. Pokorný 623, 9. Czepiec 596, 1. Molíková 587 - os. rek., letos nejlepší v kraji, 5. Kršová 497, trojskok 1. David Kubec 13,96 - nejl. v kraji, 2. Marek Volf st. 13,35 - druhý, tyč 1. Pavla Buřičová 341 - os. rek., čtvrtá v kraji všech dob, 4. Adéla Gregorová (16) 258 - os. rek., 8. Kateřina Žohová 218 - os. rek., kladivo 3. Václav Toman 45,82, 8. Marek Marvan 39,87 - os. rek., 7. Tereza Šestáková 36,14, 9. Andrea Rypáčková 33,39, koule 2. Marvan 13,50, 5. Šimon Jůza 11,75, 7. Libor Tupý 11,48, 9. Václav Toman 11,25, 2. Kamila Kůtová 12,02, 4. Alena Kvasničková 11,36 - třetí v kraji, oštěp 2. Michal Černý 53,09 - nejl. v kraji, 5. Vojtěch Rodr 44,45, os. rek., 7. Petr Urban 43,18, 2. Kateřina Žohová 35,79, 6. Silvie Julie Fiziková (16) 28,16. Družstva předběžně - muži: 1. VS Tábor 171, 2. Čt. Dvory 160, 3. Sp. Praha 147,5, 4. Šk. Plzeň 145 atd., ženy: 1. VS 171, 2. Sp. Praha 178, 3. Šk. Plzeň 129,5, 4. ČD 126, 5. Kr. Vinohrady 123 atd.

Dynamo pokřtilo Křemelku jedenácti góly

KP družstev v Prachaticích - dospělí: 100 m Petr Molík (17, Mi) 11,70, Kateřina Hlaváčová (16, Čéč) 12,81 - os. rek., Lucie Slaninová (16, NV) 12,96, 400 m Ondřej Drnek (Čéč) 54,41, Michaela Mikulíková (JH) 66,48, Zuzana Motejlová (14, Čéč) 67,85 - letos druhá žákyně v kraji, 800 m Kristýna Dvořáková (NV) 2:19,28, 100 přek. Hlaváčová 16,70, výška Elen Kotašková (14, ČD) 148, dálka Jan Hubka (Mi) 559, Lucie Slaninová (16, NV) 508 - os. rek., Lenka Kollarová (Čéč) 502, mimo Pavla Molíková (Mil.) 555, trojskok Kollarová 10,35, koule Adam Zeman (JH) 12,29, Veronika Divišová (Bl.) 9,96, oštěp Ondřej Nový (Čéč) 49,80 - druhý v kraji, Hana Zabloudilová (Mil.) 33,25, družstva - muži: Milevsko 163, Čéč 123, JH 48, ženy Blatná 154, Čéč 129, Milevsko 76.

Křížový mariáš vyhrál Hejna. Pak si dá jihočeská liga prázdniny

KP družstev ml. žactva: 60 m Jan Hazuka (SKP) 7,96, Tomáš Brozman (Sok) 8,20, Adéla Hadvičáková (VS) 8,28, Barbora Habichová (PT) 8,46, 150 m Hazuka 19,11, Brozman 20,03, Hadvičáková 19,76 - výkony roku v kraji, 600 m Karolína Bicanová (VS) 1:46,96, Valentýna Machartová (JH) 1:47,99 - druhá v kraji, 1000 m Christian Teca Manuel (VS) 3:13,59 - nejl. v kraji, 60 přek. Matěj Hnízdil (PT) 10,19, Jiří Trnka (Sok) 10,19, Simona Lomská (PT) 9,93, Machartová 10,03 - druhá v kraji, výška Michal Hrdoušek (NV) 149 - první, Kateřina Slavíková (Bl) 144, dálka Trnka 481, Machartová 463, os. rek., koule Jolana Prixová (PT) 10,65, Tadeáš Čepčány (Čéč) 11,19, kriket Hazuka 70,23, Pavlína Loudová (PT) 52,35 - oba letos nejlepší v kraji, družstva: chlapci Sokol 136, PT 92, ČD 71, děvčata VS 221,5, PT 115, Sokol 79,5.

V mezistátním utkání juniorů v Banské Bystrici byla Barbara Kostková (Sok) šestá na 3000 m přek. časem 11:59,62.

David Jodl (20), třetí dálkař kraje všech dob

Zlatý fez plavců ve Strakonicích: 100 prsa Linda Čeňková (JH) 1:16,90, 200 PZ Jan Zástava (Pl) 2:17,11, Simona Marešová (JH) 2:28,94, Sofie Nezvalová 2:33,50 (v rozplavbě 2:32,78 - letos druhá v kraji), Čeňková 2:34,06, 100 motýlek Zástava 59,58, Václav Novák 1:03,07, Marešová 1:08,21, Preislerová 1:11,75, 200 kraul Novák 2:06,19, Preislerová 2:18,50, 50 znak Ondřej Škvor 33,22, Pilsová 34,62, 50 prsa Filip Wieser 35,77, Nezvalová 34,09, 50 kraul Preislerová 27,80, Veronika Senderáková 29,35, Novák 26,09, 50 motýlek Novák 28,05, Markéta Vitoulová 33,54, 100 kraul Preislerová 1:00,92, Marešová 1:03,06 - třetí v kraji, Nezvalová 1:03,32 - čtvrtá, Čeňková 1:03,97, Novák 56,25, 200 prsa Čeňková 2:49,18, Jirmusová 2:57,30, Hubert Bayernheimer 2:38,89, Zástava 2:41,19, 100 znak Karolína Šindelářová 1:15,44, Zástava 1:03,16.