Cyklistická sezona v Jihočeském kraji slibuje napínavé závody a mezinárodní účast. Jan Hájek a jeho tým připravují pro fanoušky silniční cyklistiky dva významné etapové závody, které přilákají špičkové týmy z celé Evropy. Závodníci se mohou těšit na náročné trasy v malebném prostředí Jindřichohradecka a jižních Čech, zatímco rodiny s dětmi na doprovodné akce.

Příznivci silniční cyklistiky se i v roce 2024 mají na co těšit. Už tradiční pořadatel závodů Jan Hájek se svým týmem a zázemí v J. Hradci chystá velké akce.

RBB Tour (25.ročník Memoriálu Jiřího Hudínka) se pojede v termínu 12.- 14. dubna 2024. "je to mezinárodní etapový závod pro kategorie muži Elite a U23," upřesňuje. Bude to zajímavá podívaná, startovní listiny se plní. A trasy? V srdci Jindřichohradecka, kde je Jan Hájek doma, jsou výjimečné:

I. etapa: pátek 12.4. Strmilov (časovka jednotlivců - 12 km): Strmilov - Bořetín - Česká Olešná - Strmilov.

II. etapa: sobota 13.4. Popelín (silniční závod - 163 km): Popelín - Horní Olešná - Zahrádky - Bořetín - Česká Olešná - Popelín.

III. etapa: neděle 14.4. Český Rudolec (silniční závod - 155 km): Český Rudolec - Penikov - Stálkov - Matějovec - Český Rudolec.

"Při těchto závodech budeme už tradičně pořádat v sobotu v Popelíně závod pro děti," upozorňuje Hájek především rodiče. Vypsané kategorie: 6 - 8 let, 9 - 11 let. "V hlavní kategorii mužů očekáváme na startu okolo sto dvaceti závodníků. Dorazí nejenom z předních domácích týmů jako ATT Investments a ELKOV - Kasper, ale i ze zahraničních - Německa, Rakouska, Polska, Holandska, Dánska, Slovenska.

Závod Okolo jižních Čech je vrcholem programu silničních cyklistů na jihu Čech. Pořadatelé v roce 2024 připravují už 11. ročník. "Je to mezinárodní etapový závod UCI - Evropský pohár kategorie muži Elite a U23," vysvětluje ředitel prestižní akce Jan Hájek.Termín : 5.- 8.září:

Etapy:

I. čtvrtek 5.9. Třeboň - Jemnice 163 km

II. pátek 6.9. České Velenice - Studená 150 km

III. sobota 7.9. Český Krumlov - Horská Kvilda 134 km

IV. neděle 8.9. Trhové Sviny - Jindřichův Hradec 161 km

Při tomto mimořádném závodě, který má centrum v Jindřichově Hradci, propagují cyklisté pořadatelé, ale i početně doprovodné týmy jižní Čechy. "Zavítáme do České Kanady, Novohradských hor, a Šumavy. Dotkneme se kraje Vysočina a západních Čech. Rádi se vracíme do měst, která s námi spolupracují dlouhodobě, ale čas od času zařadíme z důvodu atraktivity i města nová. Velice děkujeme všem partnerům, městům a obcím. Všem, kteří nám se závodem pomáhají. Před dojezdem závěrečné čtvrté etapy v Jindřichově Hradci uspořádáme rovněž tradičně závod pro děti a handicapované," informuje Jan Hájek." Letos bude poprvé v historii závodu zařazena etapa, kterou můžeme nazývat - horská. "Jedná se o třetí etapu. Pojede se na trase Český Krumlov - Horská Kvilda. Délka, jak to u horských etap bývá, sice nebude nějak závratná (134 km), ale v jejím průběhu nastoupají závodníci 3 100 výškových metrů. Na závěr absolvují desetikilometrové stoupání Rejštejn - Svojše s cílem u Hotelu Rankl. Přípravy na závod jsou v plném proudu, věříme, že se vše za přispění pořadatelů, ZZS Jč.k., Policie ČR, MP, SDH, zdárně podaří," dodal Hájek.

Bude to zajímavá sezony silniční cyklistiky s velkými vrcholy.