Mistrovství České republiky ve sportovní józe patří k vrcholům domácí sezony. Byli jste se někdy podívat? Stojí to za to. Nejinak tomu bylo v roce 2022, kdy se nejlepší závodníci sešli v Praze. "Letos konečně opět živě a ne on line," konstatuje Lea Čutková, ředitelka klubu Bikram yoga České Budějovice. "Reprezentanti našeho studia excelovali," posílá velikou pochvalu.

V hlavní kategorii ženy byla druhá Veronika Strachotová. Druhá příčka je velkým sportovním úspěchem, ale nejen to. Úspěšná a zdravě ambiciozní dáma si na cestu domů přibalila do svého zavazadla stříbrnou medaili, a hlavně se tímto umístěním kvalifikovala na světový šampionát. "Ten se bude poprvé konat pod záštitou indické vlády v kolébce jógy v Indii." A to je vážně velká událost. Veronika Strachotová by mohla letě tam, kde je jóga doma. Už nominace je velký úspěch…

Na pátém místě skončila Tereza Ranftlová. "Těsně. Od třetího místa ji dělily pouze dva body."

Zároveň se v mužské kategorii kvalifikoval ze druhého místa Roman Šulek a na třetím místě Michal Beránek na světový sampionat. "V kategorii junioři byla druhá Barbora Sekavová a v kategorii senior zvítězila Miloslava Vaňková."