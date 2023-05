Znáte Trhovosvinenskou padesátku? Na 9. ročník se vydala parta dam, které fyzicky i psychicky připravila Michaela Šímová. Jejich zážitek vám teď převyprávíme. Puchýře na nohou, promočené nohavice, ale pocit štěstí. Podívejte se na video, stojí to za to, dámy ani na jednom kilometru neopustila dobrá nálada.

Dámy vyrazily pod vedením Michaely Šímové v sestavě Václava Dobešová, Jana Tinavská, Hana Hojgrová, Jitka Šuldová. | Video: Deník/ archiv Václavy Dobešové

Na start tradičního dálkového pochodu se dámy postavily poprvé. Přísná a neústupná trenérka Michaela Šímová nominovala na startovní čáru sestavu: Václava Dobešová, Jana Tinavská, Hana Hojgrová, Jitka Šuldová. "Míša Šímová je akreditovaný instruktor MŠMT," upřesňuje Václava Dobešová, která si v noci po závodě prohlížela puchýře na nohou. "Na patě z boku jsou tři, bolí mě nožičky, než se rozejdu chodím jako kačer," smála se dáma, která vyráží s partou svých kamarádek i na tréninky. "My to vlastně šly díky Míše," dodává.

Trhovosvinenská padesátka má za sebou už 9. ročník. Pořadatelé připravili dvě kategorie. Na 107 km a na 52,5 km. Dámy zvládly padesát kilometrů za 14 hodin, 32 minuty a 43 vteřiny. Václava Dobešová přidává i recept na zvládnutí celé trasy: "Chodíme pod vedením instruktorky dvakrát týdně. O víkendech, když to jde, vyrážíme na jednodenní túry." Za sebou mají opravdu velmi atraktivní výlety. "Naposledy na východ slunce z Třístoličníku a pak hřebenovkou na Plechý a přes Kamenné moře zpět."

Skvělá parta zvládla i Trhovosvinenskou padesátku. Podívejte se na video, opravdu to stojí za to. "Jsem moc šťastná, že jsem tuhle partičku poznala, že s nimi chodím. Neskutečně mi společné výlety dobíjí baterky. Škoda, že to nevidí taťka, byl by na mě pyšný," vzpomněla Václava Dobešová na Václava Vydru, který by se asi přímo ke sportovnímu výkonu nepřipojil, ale určitě by 52 zvládnutých kilometrů své dcery velmi vtipně okomentoval. Nikdy totiž nezkazil žádnou legraci…

Dámy si v prvních květnových hodinách lehce odpočinuly a už zase vymýšlejí další trasy. Jejich výlety si můžete prohlédnout na facebooku na NW Nová Ves Nestůj a pojď.