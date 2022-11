Poradili si bez nemocného univerzála. Van Schie nehrál, zastoupil ho Michal Kriško. "Pro nás to je skvělé vítězství," vyprávěl už po cestě domů Martin Kryštof. Kapitán týmu je spokojený se hrou, kterou se České Budějovice v posledních zápasech prezentují. Jihostroj vyhrál po velmi dobrém výkonu v Liberci, připsal si i výhru v Brně a doma přetlačil Ústí. A teď odehrál dobrý duel v Osijeku. "Rozhodl servis," připomíná Kryštof to, co je alfou a omegou kažého moderního volejbalového týmu. "Je to prostě činnost, která v dnešním volejbale hraje důležitou roli."