V Českých Budějovicích se bude hrát čtvrtý zápas v pátek, začen se ve 20.20.

Lukáš Ticháček (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Nás mrzí, že jsme to nedotáhli do konce, ale takový je sport. Finále je hrozně těžké. Vždy ten poslední krok je nejtěžší. Myslím si, že se od začátku na některých hráčích projevila nervozita. Některé hráče to prostě do konce nepustilo. Hlavně byla hrozně vidět zkušenost Jihostroje. Oni věděli, že my ze zápasu budeme nervózní. Oni nebyli, oni hráli dobře. Dobře přihrávali a zaslouženě vyhráli. Byli jsme blízko, ale Budějovice byly lepší.“

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Samozřejmě gratulace soupeři. My jsme to měli slušně rozehrané, ale cítil jsem prostě od začátku, že tomu chyběla euforická nálada. Pak jsme začali hrát profesorsky a přizpůsobili jsme se Budějovicím, které byly dneska trochu kompaktnější. Musíme hrát malinko jinak, víc energie a lítat tam a radovat se. Dnes jsme pořád říkali, že se nic neděje. Musíme do zápasu nastoupit trochu jinak, pomoci si trochu víc podáním, které nás trochu zklamalo. Jdeme dál, vedeme dva jedna a není třeba mít hlavu dole.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Série je znovu otevřená a vrací se k nám domů. Doufám, že si to doma uhrajeme, abychom se mohli za týden podívat zpátky do Varů.“

René Dvořák (trenér Jihostroj České Budějovice): „Pro diváky zajímavý zápas. My už jsme byli na odchodu, nicméně za stavu nula dva jsme se nevzdali a obrovsky smekám před hráči, když po dvou prohraných těžkých koncovkách našli sílu vyhrát tři další. Jedeme dál a máme to teď před sebou doma a musíme to potvrdit.“