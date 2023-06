Jihostroj prožil společně se svými fanoušky fantastickou jízdu letošním play off, za což bude klub náležitě odměněn. I díky vybojované stříbrné medaili totiž dostaly České Budějovice náhle možnost podat přihlášku do Ligy mistrů v sezoně 2023/24. Navíc rovnou do skupinové fáze! Posun na sedmé místo českého volejbalu v hodnocení jednotlivých zemí a také neúčast Ruska nakonec přispěla k tomu, že se z české extraligy mohou do Ligy mistrů přihlásit hned dva kluby. Kromě mistrovského týmu VK Lvi Praha dostal jako druhý příležitost právě VK Jihostroj České Budějovice. „Liga mistrů je sice pro klub poměrně nákladná záležitost, ale tuto nabídku jsme nemohli nevyužít. Myslím, že to je úžasná odměna jak pro nás, tak i naše fanoušky za uplynulou sezonu. Volejbalové město, jakým jsou České Budějovice, si nejlepší klubovou soutěž světa zaslouží a my jsme nadšení, že tuto skvělou zprávu můžeme nyní veřejně oznámit. Věřím, že dokážeme být vyrovnaným soupeřem i těm nejlepším a budeme dobře reprezentovat naše město, kraj i celý český volejbal,“ sdělil generální manažer klubu Robert Mifka.

Jihostroj se navíc nemusí do hlavní fáze Ligy mistrů dostávat přes tři kola kvalifikace, jako například v minulé sezoně Karlovarsko, ale bude nasazen přímo do jedné z pěti čtyřčlenných skupin. To znamená, že má Jihostroj jistých minimálně šest zápasů Ligy mistrů! Týmy z prvního místa ve skupině postoupí přímo do čtvrtfinále Ligy mistrů, druzí ve skupině (a jeden nejlepší ze třetích míst) si zahrají „play-off“ o účast ve čtvrtfinále. Ani pro kluby ze třetích míst ve skupině evropské poháry neskončí, jelikož se přesunou do čtvrtfinále Poháru CEV, druhé nejprestižnější klubové soutěže.

Do Českých Budějovic tak v sezoně 2023/24 přijedou v rámci Ligy mistrů minimálně tři velmi atraktivní evropské týmy, stejně jako tomu bylo naposledy v ročníku 2019/20, kdy na jih Čech dorazily slavné italské kluby Civitanova a Trentino nebo turecké Fenerbahce Istanbul. Své soupeře pro skupinovou fázi Ligy mistrů se Jihostroj dozví 19. července, kdy proběhne v Lucemburku los evropských pohárů.