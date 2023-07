S výrazným omlazením hráčského kádru volejbalistů Jihostroje koresponduje také změna v realizačním týmu. Asistentem Andrzeje Kowala bude perspektivní trenér z klubové líhně Petr Kohout, který se ve 26 letech stane nejmladším trenérem v historii klubu! Jako druhý asistent bude polskému trenérovi k dispozici Jan Suchý. Pozici asistenta trenéra v Jihostroji tak obsadí nejmladší trenér v extralize.

26letý Petr Kohout bude asistentem trenéra v Jihostroji | Foto: Deník/ Jihostroj ČB

Realizační tým už zná své kompletní obsazení pro sezonu 2023/24. Na pozici asistenta trenéra a vedoucího A-týmu se vedení Jihostroje rozhodlo dát šanci mladému trenérovi, který se podílel na historicky nejúspěšnější sezoně klubové mládeže v uplynulém ročníku. Petr Kohout byl hned u pěti medailí mládeže – 2x získal zlato s kategorií U16, 1x zlato s U22, 1x stříbro s U18 a 1x stříbro s U20.

Kohout je navíc ryzím odchovancem klubu, ve kterém prošel jako hráč všemi mládežnickými kategoriemi až po prvoligové EGE, a stejnou cestu poté absolvoval také v roli trenéra. Nyní ho čeká šance u A týmu Jihostroje. V šestadvaceti letech navíc bude nejmladším trenérem v celé UNIQA extralize! Z pozice vedoucího bude zodpovědný i za organizační zajištění chodu A-týmu. „Hledali jsme člověka s trenérskou ambicí, který bude svou práci dělat naplno a bude pro ni žít. Petr je zapálený mladý trenér, který se chce zlepšovat. Velkým bonusem je samozřejmě to, že je naším odchovancem, který skvěle zná prostředí klubu. Vedle Andrzeje Kowala to pro něj bude velká škola do budoucí trenérské kariéry,“ věří generální manažer Robert Mifka.

"Jihostroj bude mít od sezony 2023/24 vůbec poprvé oficiálně dva asistenty trenéra," zmiňuje Matěj Mayer z marketingového oddělení klubu. Už v minulém ročníku na střídačce A týmu vypomáhal dlouholetý trenér mládeže Jan Suchý, který bude stejnou roli zastávat také v nadcházející sezoně. „Mít možnost se opřít o dva asistenty znamená další zkvalitnění pro náš A tým. Honza nám v minulé sezoně velmi pomohl a jsme rádi, že chce v této roli pokračovat. Platí však, že jeho hlavní náplň bude nadále zejména působení u mládeže, kde má nezastupitelnou roli,“ sdělil Robert Mifka.