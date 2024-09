Trenéři českobudějovického Sokola, atletického oddílu, prožívají velmi úspěšné období. Aktuálně se těší ze skvělých výkonů Michala Rady. Ten na MS v Limě zaběhl rekord. Juniorský český a pochopitelně také osobní. Za 49,30 bral stříbro. Vicemistr světa je svěřencem trenéra Jiřího Coufa. "Je to výjimečný výkon," řekl trenér Deníku přímo v Limě. "Šel si za tím." Sport obecně, a platí to i v atletice, je hodně o hlavě. "Michal hlavu má," pousmál se trenér Couf, který právě balil zavazadla na cestu domů. Student českobudějovického prestižního Gymnázia Česká má pro práci, pro studium i sportovní přípravu, velmi dobré podmínky. "Jsem rád, že se mu to povedlo," okomentoval trenér Radův výtečný výkon. "Michal je velká osobnost, všechno si naplánoval, vyšlo mu to, to mě těší o to víc."

Stříbrná medaile na konci prázdnin těší, ale také zavazuje. Má Michal Rada potenciál na zlepšení? "Kdybych tomu nevěřil, tak to nedělám," říká Jiří Couf. "Rezervy má, výkon a výsledek v Limě mu pomůže do další práce."

Sedmnáctiletý Rada má stříbro v disciplíně 400 metrů překážek. V Gymnáziu Česká si připomínají úspěch dvojčat Radových, Nina a Michal vezli medaili z nedávného ME v Banské Bystrici. Je to pro atlety Sokola České Budějovice hodně horké a zajímavé léto.

Mimochodem, věděli jste, že Radovi jsou nejen dvojčata, ale také spolužáci?