To stojí za návštěvu! Předseda TK Hraničář Malonty, teď už bývalý, se pustil s vervou na divadelní prkna. Podívejte se na video. "Hraju," vypráví s úsměvem. Malontští ochotní nastudovali prostonárodní představení Slunce seno veselka.

Jak už název napovídá, hra by mohla pobavit i populárního režiséra Zdeňka Trošku. "Přijede za námi," usmívá se Miloslav Faltus. Jako někdejší předseda tělovýchovné jednoty nezapomněl dodat: "Doufáme, že na představení dorazí i fotbalisti z Malont a další sportovci." Pokud nemáte plán na sobotu 23.3., bude to stát za to. Podívejte se na video. Máme důkaz. Jaký? Odhalili jsme, přesně jakou roli bude hrát bývalý předseda TJ Hraničář Malonty.