Kulaté výročí oslaví tenisté v klubu na Borku u Českých Budějovic. A oslava to bude velkolepá. Dorazí na jihu Čech populární Babouci.V pátek v sedmnáct hodin. Pořadatelé myslí i na ošklivé počasí.

Babouci v Čejkovicích, v sobotu budou u tenisových kurtů na Borku | Video: Deník/ Marek Svoboda

Populární Babouci přijedou na tenis. To je spojení, které stojí za to vidět osobně. Babouci a tenis! V pátek 9. června oslaví klub na Borku třicáté narozeniny. Ke kulatému výročí dorazí řada gratulantů. Jedním z vrcholů nejen sportovního odpoledne bude příjezd a produkce populární dechové kapely Babouci. Krátce po založení kapely Jouzíků do ní přišli vynikající hudebníci bratři Matěj a Matouš Baboučkové z Dubného, po chalupě "Babouci", kteří se právě vrátili z vojny. Ani se u Prenera neohřáli a už v roce 1875 si založili kapelu vlastní, která Jouzíky zcela nahradila a stala se jejich přímou pokračovatelkou. A teď zahrají u tenisových kurtů.

Za Babouky přijíždějí jejich fandové z celé České republiky, možná dorazí i v pátek na Borek, kde se tenis hraje už třicet let. Hrát se bude na tréninkovém hřišti Borek, v případě se nepříznivého počasí se tenisté a fanoušci pohodové zábavy přesunou do KC Borek.