Je tady mistrovství Evropy. Na "kanále" historicky poprvé

Na svoji první medaili dosáhla také kajakářka Štěpánka Kleinová na trati K4 juniorky na 500m. "Druhý týnský titul, také na C4 500m, pak přidal velmi talentovaný Martin Nováček mezi dorostenci," doplnil Jaroslav Luňáček. "Na trati C2 500m pak přidal ještě stříbrnou medaili s Vítem Příkopou z Přerova."

Eliška PospíchalováZdroj: Deník/ Lenka LuňáčkováÚspěšná byla pro týnské kategorie žáků kanoistů. Mezi staršími potvrdil letošní formu Ondřej Procházka, který na trati C1 500m získal bronz, mezi mladšími žáky pak Matyáš Klouda našel pouze jednoho přemožitele na tratích C1 500m a C1 1000m. Matyáš s Ondřejem pak ještě doplnili svoji sbírku o další titul mistra republiky a to na trati C4 500m. Mezi nejmenšími závodníky potvrdila svojí letošní dominanci Eliška Pospíchalová, která nenašla na MK1 přemožitele na trati 1000m ani na trati poloviční a přidala tak do sbírky dva týnské tituly. Dalším úspěšným benjamínkem byl Alex Hruška, který na MK1 500m dojel druhý a společně s Davidem Mládkem pak přidali ještě na stejné trati bronz.

Celé čtyřdenní zápolení bylo také nominací pro juniory na MS v Segedu, a také nominací na závod Olympijských nadějí (neoficiální ME 15-17 let) v Bratislavě. "Zatímco mezi juniory se tentokrát žádnému z našich závodníků nevedlo, dorostence Martina Nováčka, jako nejlepšího závodníka ročníku 2007, který nebyl svými vrstevníky v letošním roce ani jednou poražen, nominace do Bratislavy neminula. Bude se tak již v druhé půlce srpna připravovat s reprezentačním týmem v Račicích na tento jeho první mezinárodní závod a věříme, že naše město opět bude mít důstojné zastoupení na takto významných závodech," konstatuje Lenka Luňáčková.

"Zatímco naši závodníci se potili na trati, v hlavním stanu týnského klubu bylo také živo. Aby ne, bylo potřeba nakrmit a postarat se o téměř třicet hladových krků. Velké poděkování tak patří především manželům Pospíchalovým, manželům Nesvačilovým a Ludmile Dolejší, za vytvoření perfektního zázemí a skvělé atmosféry. V takto fungujícím týmu pak medaile přichází samy," usmívá se po návratu domů do Týna Lenka Luňáčková.