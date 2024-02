Je to smutný večer českobudějovického volejbalu. Zemřel Michal Galis. Kamarádi mu říkali: Čang. Rozdával klid, pohodu, úsměvy. Hrál v československé reprezentaci, ve slavném týmu RH Praha, Jihočeši na něj budou vzpomínat z dresu Škody České Budějovice a také z tisíců antukových zápasů a turnajů.

V sezoně 1982/83 RH Praha, zleva stojí as. trenéra Ebert, Voplatek, Josef Novotný, Daniel Dvořák, Michal Galis, Barborka, Vondrka a trenér Zdeněk Pommer, dole zleva Melichar, Maršoun, Řeřábek Pavel, Sýkora, Brom a Černoušek | Foto: Deník/ archiv, cvf.cz

Svět sportu přináší i hodně smutné zprávy. Zemřel Michal Galis. Zdá se, že je to teprve nedávno, co oslavil 60. narozeniny. Sotva pět let…

Pokud patříte do široké jihočeské volejbalové rodiny, určitě si pamatujete bratrskou dvojici. Mladší Petr, o sedm let starší Michal. Michal vynikal na postu blokaře. Zahrál si v tehdejší Škodě České Budějovice, kde trenéři sázeli nejen na výkonnost, ale také na partu. A do té Michal zapadl vždy geniálně. Volejbalové situace řešil s předvídavostí, klidem, životní peripetie vždy s úsměvem. Prošel velkými kluby. Tehdejší Rudá hvězda Praha byla poskládaná úžasně. Michal Galis byl její součástí. Zahrál si i na zahraničních angažmá, nejvýraznější stopu zanechal v Belgii.

Prožil volejbalové bitvy v sokolovně, později zápasy na antuce za Meteor České Budějovice, turnaje za SK Špaček, které byly zároveň společenskou událostí, hrál ve slavné Dřevěnici… Michal Galis, kterému kamarádi přezdívali "Čang", byl oblíbeným členem volejbalové party. Nikdy nepokazil žádnou legraci, a navíc blokařské řemeslo opravdu uměl.