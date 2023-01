Informaci z titulku je třeba upřesnit. Volejbalisté Lokomotivy České Budějovice dojeli až do cíle, ale ne tak, jak původně zamýšleli. Z lodi museli přesedlat do aut…

Fotbalisté už si vyzkoušeli, jaké to je vydat se na utkání do vedlejší vsi na valníku za traktorem. Volejbalisté českobudějovické Lokomotivy zase občas vyrážejí na zápasy krajského přeboru na kole. Ale lodí? To tady ještě nebylo! "Půjčili jsme si loď a vyrazili jsme do Týna nad Vltavou," přibližuje originální nápad Michal Pokorný. "Daleko jsme ale nedojeli," doplňuje svého kamaráda Martin Pražák.

Detektivní pátrání! Marek Svoboda našel v Křenovicích po Londýnu také Dakar!

Všechno začalo přesně podle plánu. Krajský přebor volejbalistů mezi Týnem nad Vltavou a Lokomotivou České Budějovice měl předem jasně a pevně stanovený termín. Volejbalisté Lokomotivy vyrazili s velkým časovým předstihem. Jeli totiž po vodě! "Dojeli jsme jen k prvnímu zdymadlu, vypnuli jsme motor a ten už nenaskočil," vyprávějí lokoťáci, jak si říkají, s úsměvem na tváři. Urazili snad 50 metrů a stop. Konec… Na lodi grilovali maso, probíhala velmi pečlivá předzápasová příprava. A loď? Nejela. Neplula. Motor ani neškytl! "Ani po opravě." A tak parta volejbalistů musela využít pomoci doprovodných vozidel. "Zápas jsme stihli, a protože příprava na utkání byla opravdu velmi důkladná, vyhráli jsme tři nula," říká se spokojeností v hlase uznávaný šéf volejbalového týmu Jaromír Pokorný.

Vzpomněli si na "lokoťáckou" legendu. Na "Mildu" Vlacha. Turnaj vyhrály Netolice

Volejbalisté Lokomotivy České Budějovice společně vyrážejí na lyže, na kola, teď vyrazili na mistrovské utkání lodí. Co vymyslí příště? Ještě nikdy se nevydali na volejbalový zápas třeba na paddleboardech. Mimochodem, kdyby se nápad ujal, tak velké rodinné plováky jsou určeny jezdcům s váhou nad 100 kilogramů… Zajímá vás, jak utkání krajského přeboru dopadlo? Týn nad Vltavou - Lokomotiva České Budějovice 0:3 (-25,-18,-18).