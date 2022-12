"Po dopoledním programu jsme rozlosovali play off," ukazoval na tradičního pavouka, který určil pořadí zápasů a později i boje o medile. "Je to třiadvacáté mistrovství České republiky nohejbalového dorostu singlů," upřesnil Pilbauer, který je zároveň předsedou českobudějovického nohejbalového Dynama.

Představte si třeba tenisového pavouka. Nebo závěrečné zápasy mistrovství světa ve fotbale. Přesně takový herní systém zvolili i organizátoři MČR v nohejbalu. "Do závěrečného play off se probojovalo šestnáct hráčů," konstatuje Pilbauer. Konkrétního zápasového pavouka, pořadí a výsledky zápasů si můžete prohlédnout na snímku v přiložené fotogalerii.

Vybrali jsme maratonskou výměnu. Podívejte se na video. Michálek hrál skvěle

Vítězem prestižního turnaje se stal P. Kolouch z Modřic, který ve finále porazile Friese z Pekla po boji 2:1 na sety. Viděli jste někdy, jak vypadá nohejbalový singl? Stojí to za to, Je to opravdu zajímavá disciplína. Podívejte se na video u tohoto článku.

Do sportovní haly Lokomotivy Č. Budějovice, kde se turnaj odehrál, přicestovali kvalitní hráči. "Je tu top špička z celé České republiky," přikyvoval ředitel turnaje Bronislav Pilbauer. "Jen tři hráči ve stejném termínu startují pod hlavičkou juniorské reprezentace v seniorském turnaji Poslední smeč, který se koná v Praze, jinak ale nic lepšího, než co hraje na turnaji v Českých Budějovicích, už v České republice není."

Odměnou pro hráče byla návštěva československé hokejové legendy. "Dorazil Jarda Pouzar," potvrdil ředitel turnaje Bronislav Pilbauer. A tak si mladí nohejbalisté vezli domů spoustu zážtitků a také společnou fotografii s dvojnásobným mistrem světa, trojnásobným vítězem Stanley cupu a stříbrným medailistou z OH.

MČR v nohejbalu: 1. P. Kolouch (Modřice), 2. Fries (Peklo), 3. T. Rott (Plzeň Bílá Hora).