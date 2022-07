David Popovič se na každý zápas připravuje velmi svědomitě. A platí to i tentokrát. Nezapomíná na fyzickou kondici, která je hodně důležitá, ale pečlivě piluje i techniku. V boxerském ringu ho čeká opravdu velmi těžký soupeř.

"Tímto zápasem možná ukončím boxerskou kariéru, pak se budu věnovat dalším bojovým sportům."

David Popovič vyrazí do Ostravy, kde ho čeká možná největší boj jeho dosavadní kariéry. Na galavečeru bojových sportů bude v boxerském ringu aktérem hlavního zápasu celého večera. Zdravě ambiciozní Jihočech navazuje na slávu a tradici českobudějovického boxu, který Československu a teď České republice dal celou řadu výborných sportovců včetně medalistů z mistrovství světa a olympijských her. "Určitě to bude můj největší boxerský zápas, pak se vrhnu na kickbox na K1."