Volejbalové semifinále mezi Jihostrojem České Budějovice a Duklou Liberec nabídlo divákům pět nádherných bitev. Každá byla jiná, všechny si byly trochu podobné. Poslední zápas vyhrály České Budějovice, a proto zaslouženě míří do finále.

Promarněný mečbol, proměněný mečbol a výbuch radosti. Jihostroj je ve finále extraligy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Volejbalové zápasy dokážou být krásné. Bitva v Liberci jen dokumentovala, jak náročná byla semifinálové série extraligy. Jihostroj vedl 2:1 na sety a 24:21. Koncovku ztratil. V pátém setu ale Martin Licek geniálně zdvihl balon za hřištěm a van Schie vytloukl liberecký blok. Konec! Výbuch radosti. Na hřišti i v hledišti. Hráči na nic nečekali sprintovali za svými příznivci. Takový nával emocí trenér Vojtěch Zach zatím ještě u sportu nezažil. "Ani jako hráč, ani jako trenér," smál se kormidelník Jihostroje, který k týmu přišel až v rozjeté sezoně. A teď je s Jihostrojem ve finále. "Bylo to nádherné vyvrcholení celé série, byly tam krásné výměny, střídaly je chyby," popisoval Zach ještě v euforii. "V našem týmu je několik hráčů, kteří takovou atmosféru ještě nezažili, tak to prostě je."

Zajímavým fenoménem jsou diváci. Dlouho to vypadalo, že do Liberce dorazili jen ti nejvěrnější. S úderem 18. hodiny se ale rozrazily dveře haly a do hlediště napochodovala zhruba stovka volejbalových nadšenců. "Byli skvělí. Byli úžasní," vyprávěl po utkání kapitán týmu Martin Kryštof. Povzbuzovali neúnavně, Halou, která má plechový strop, burácelo celé tři hodiny: Jihostroj! Jihostroj! A ve chvílích oddechu prostřídali fanoušci sympatický pokřik: Českéééé - Budějoviceee.

Po zápase neunesl tíhu prohry jindy svědomitě vystupující kouč Liberce Martin Démar. Zavřel se v trenérské místnosti a nereagoval na výzvy a prosby o rozhovor. Škoda, skvělá semifinálová série si z jeho strany zasloužila elegantnější tečku. Žezlo trenéra za Démara převzal jeho asistent Vladan Merta: "Je to škoda takto nepostoupit. Hlavně bych chtěl pogratulovat Budějovicím k postupu. Myslím si, že musím pogratulovat i našim hráčům, protože hráli velice vyrovnaně se soupeřem až do úplného konce. Hlavně čtvrtý set jsme úžasně dotáhli, protože už byl úplně ztracen, a dokonce jsme ho získali. Jenom škoda toho tiebreaku, měli jsme v něm několik příležitostí, které jsme neproměnili a tím pádem jsme vlastně nepostoupili.“

Vojtěch Zach po utkání gratuloval soupeři k vynikajícímu výkonu. On to neudělal poprvé, ale reagoval podobně po každém z pěti duelů. "Liberec hrál dobře. Fakt dobře," přikyvoval. Podívejte se na videu na proměněný mečbol. Je z dílny taktických variant. Licek čekal za koncovou čarou na dlouhý úder. Trpělivě vydržel tam, kam ho poslal trenér. Zdvihl balon téměř ze země, za čarou, a dál už to znáte…

Finále, které bude patřit mezi největší sportovní akce roku 2023 na jihu Čech, začne v Českých Budějovicích v pondělí v 17.00. Soupeřem Jihostroji budou Lvi z Prahy. "Já jsem s Valerijem v kontaktu," usmíval se po zápase v Liberci unavený, ale šťastný kapitán Martin Kryštof. Na mysli měl Valerije Toduu, který patřil v dresu Jihostroje k miláčkům publika, teď přijede do Sportovní haly jako finálový soupeř. "Kluci, co hráli v Budějovicích, si moc přáli do finále nás. Tak uvidíme, únava teď jde stranou, těšíme se na pondělní první finálový zápas," dodal Kryštof. Jen pro úplnost, v dresu Lvů Praha hrají Todua, Tibitanzl a Schouten.