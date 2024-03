To musíte vidět! Tanec: Kuba. Bicí: Argentina. Euforie: Jihostroj

Jihostroj České Budějovice přináší do play off nejen sportovní výkony, ale i jihoamerický šarm. Kubánský mladík González ukázal, že volejbal může být i divokou show. Jeho výkon v Karlových Varech si získal srdce fanoušků i odborníků. Nechte se strhnout atmosférou plnou emocí a temperamentu, která ovládla hlediště i palubovku, mrkněte se na video, stojí to za to!

Emotivní oslava volejbalistů Jihostroje po vítězství v Karlových Varech | Video: Deník/ volejbalcb.cz