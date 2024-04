Překvapený je i trenér. Andrzej Kowal připravil tým skvěle. Zdálo se, že po nepovedeném průběhu sezony jen používá při odpovědích v angličtině fráze: "Play off je jiná soutěž." "Umíme hrát lépe." Jenže všechno opravdu platí. Možná ani Kowal nečekal, že ve finále jeho tým předvede takový koncert.

České Budějovice porazily Pražany v domácí hale 3:0 a vedou 2:0 na zápasy

Aleksandar Okolić (blokař VK Jihostroj České Budějovice): „Jsem trochu překvapený, protože jsem nečekal výsledek 3:0. Myslel jsem, že to bude větší boj, ale to určitě bude zase v Praze. Padesát procent vítězství jde za našimi fanoušky. Byli fakt hlasití a hodně nás motivovali, abychom uspěli. Musíme stále hrát s pokorou jako by série byla 0:0 a pokusit se získat ještě jeden zápas.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Velmi povedený zápas z naší strany. Finále ale ještě nekončí. Pro všechny je to velké překvapení. Vidím na hráčích, že věří tomu, že můžeme porazit Prahu. Máme velkou sebedůvěru, a to je důležité. Uvidíme, co se stane v Praze.“

Stefan Thiel (nahrávač VK Lvi Praha): „Po takovém zápase je těžké hledat slova. Budějovice hrály skvěle, dařil se jim servis, hrály velmi dobře v obraně. My se musíme pokusit ještě najít sílu a zabojovat v domácím zápase v Praze.“

Juan Manuel Barrial (trenér VK Lvi Praha): „Zápas byl jednoznačný. Myslím, že Jihostroj je ve skvělé formě a je vidět, že tým je hodně sebevědomý. Soupeř načasovali formu ideálně na finále extraligy. Musíme zkusit něco změnit. Doma máme zase šanci vrátit se do série.“