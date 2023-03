"Termín není úplně nejvhodnější, začínají jarní prázdniny, ale bude to stát za to," doplnil k utkání, které v českobudějovické Sportovní hale začne v sobotu v 18.00. A to tedy opravdu bude! Zaváhání Pražanů, za které hrají třeba Schouten, Todua nebo Tibitanzl, se Jihostroji moc hodí. Pokud České Budějovice vyhrají nad Příbramí 3:0 nebo 3:1 posunou se před Prahu na třetí místo v tabulce. "Je to výhodné i směrem k případnému semifinále," upozornil PR manažer klubu Matěj Mayer na fakt, který na konci sezony také může hrát důležitou roli.

Pokud budou týmy ze čtvrtfinále postupovat podle papírových předpokladů, včetně Č. Budějovic, mohl by Jihostroj ze třetího místa narazit na druhý Liberec. Pamatujete si letošní vzájemnou bilanci těchto soupeřů?

Dva zápasy - dvě vítězství Jihostroje. Sobotní zápas v č. Budějovicích budou pískat Martin Možnár a Lukáš Spáčil.