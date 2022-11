O tom, že to v Příbrami neklape, jak má, si už delší čas cvrlikají vrabci na všech střechách sportovních hal, ve kterých se hraje volejbal. Není třeba znát přímo detailně prostředí příbramského klubu, stačí se podívat do tabulky. VK Euro Sitex sice vyhrál víkendový zápas v Ostravě (překvapivě 3:1 na sety), ale i tak je tým, který trenérsky vede Petr Brom, předposlední. Příbramští nasbírali v jedenácti zápasech pouhých sedm bodů. Horší už je právě jen Ostrava, která má v extraligové tabulce jen velmi dietních pět bodů, ale jeden zápas k dobru. Jenom pro srovnání: lídr z Karlových Varů má na svém kontě po jedenácti odehraných duelech rovných třicet bodů, to je o 23 víc než Příbram…