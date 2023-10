To se nikdy neomrzí. Podívejte se na video. Sršni přestříleli Opavu

Byl to výjimečný večer jihočeského sportu. Basketbalový tým Sršni Photomate Písek porazili v nejvyšší soutěži Opavu 94:91. Podívejte se na video, stojí to za to!

Senzace v Písku. Sršni porazili Opavu 94:91 | Video: Deník/ Kamil Jáša