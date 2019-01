České Budějovice, Ostrava - Sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař si na domácím šampinátu vylepšila osobní maximum.

Čeští reprezentanti jeli ve čtvrtek večer v Ostravě volnou jízdu - a povedla se jim náramně! Zatímco v krátkém programu se Martin Bidař jednou ocitl na ledě, tentokrát dvojice celé vystoupení ustála, před domácím publikem zajela čistě a na hranici současných možností. Důkazem budiž, že si úřadující mistři světa při své velké premiéře mezi seniory vylepšili své dosavadní maximum na 189,09 bodu. Když dojeli, v tu chvíli vedli průběžné pořadí.



Po krátkém programi jim patřilo sedmé místo a sedmí také zůstali i celkově. Na šesté Marcheiovou s Hotárkem (Čech startuje za Itálii) ztratili necelé tři body. Nejmladší dvojice ve startovním poli ukázala, že má velkou perspektivu. "Jsme hrozně šťastní, že jsme zajeli čistě," uvedla pro ČT Anna Dušková, která prý vnímala atmosféru v Ostravar Aréně jen chvíli, pak už se soutředila výhradně na jízdu.



"Dostali jsme srážku za to, že jsme nastoupili pozdě," mrzelo Martina Bidaře, jinak ovšem teprve 17letí benjamínci v závodě sportovních dvojic zářili štěstím.



Zcela právem… Jihočeský Sportovče roku (a partnerko z USK Praha), to byl tedy parádní debut!



Pořadí, první tři (celkem startovalo na ME 18 dvojic): 1. Tarasová, Morozov (RUS), 2. Savčenková, Massot (NĚM.), 3. Jamesová, Cipres (FRA),…7. Dušková, Bidař (ČR).