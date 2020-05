Kanaďan s nizozemským pasem, který bude v příští sezoně hájit barvy Jihostroje, odpovídal na dotazy:

Proč jste zvolil právě jih Čech a Jihostroj České Budějovice? Měl jste i jiné nabídky?

Jihostroj České Budějovice jsem si vybral kvůli jeho ambicím a vysoké reputaci. Sledoval jsem je, když loni bojovali v Lize mistrů a moc se mi líbila jejich dravost. Ano, měl jsem i jiné nabídky. Převážně z Německa, kde jsem působil. Ale chtěl jsem novou výzvu a zase se trochu posunout v mojí kariéře.

Byl jste někdy už v České republice? Znáte ji?

Byl jsem v Čechách už několikrát. Líbí se mi česká energie každodenního života a celkově je to krásná země. Moc se těším, že Čechy během mého působení ještě více poznám.

Jaká očekávání od nového angažmá máte?

Určitě hrát na co nejvyšší úrovni a poprat se o vítězství jak v lize, tak v poháru.

Jak bude probíhat vaše letní příprava? Kdy máte v plánu se připojit k týmu v Českých Budějovicích?

V Kanadě mám doma posilovnu, takže se snažím udržovat co nejvíce ve formě. A samozřejmě vzhledem k aktuální situaci se udržovat i volejbalově. Co se týče mého příletu, stále si nejsem jistý, jaká budou cestovní omezení, ale věřím, že do Čech přijedu v srpnu.

V loňské sezoně v týmu Netzhoppers KW jste se stal nejvíce bodujícím hráčem německé 1. Bundesligy. Máte podobné ambice i v české lize?

Individuální ocenění jsou pěkná, ale v nadcházející sezóně se chci primárně soustředit na úspěch celého týmu. Cílem je určitě vítězství v lize, než získání osobních ocenění. (volejbalcb.cz)

Casey Adam Schouten

Datum narození: 29. 3. 1994

Post: univerzál

Výška: 197 cm

Váha: 95 kg

Blokařský dosah: 320 cm

Smečařský dosah: 345 cm

Kariéra: University of Winnipeg Wesmen (CAN), Team Lakkapää (FIN), Netzhoppers KW (DE)