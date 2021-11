V utkání extraligy volejbalistů Lvi Praha - Jihostroj České Budějovice (1:3) byl nejužitečnějším hráčem (MVP) zápasu podle aplikace SmartVolley Oliver Sedláček. Blokař Jihostroje dostal cenu z rukou české olympioničky Adély Hanzlíčkové. A ve stylu Karla Gotta reagoval: "Tak tohle jsem opravdu nečekal."

Valerij Todua a Adéla Hanzlíčková | Video: Deník/ Lvi Praha

Oliver Sedláček přišel do Č. Budějovic před sezonou z Ostravy. Reprezentační blokař zatím hledá ideální souhru s nahrávačem, ale jeho projev je každým zápasem lepší. Dokumentuje to i ocenění po extraligovém utkání v Praze. Sedláček byl podle aplikace SmartVolley MVP - most valuable player celého utkání.