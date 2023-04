Volejbalové finále extraligy začne v 17.00. Lvi z Praha už dorazili, dopoledne trénovali v zápasové hale. Lvi z Prahy přijeli kompletní, totéž platí o českobudějovickém týmu. Poslední série v kariéře čeká na libero domácího týmu. Martin Kryštof kupoval před zápasem 21(!) vstupenek. "Jsme velká rodina," smál se malý velký muž českého volejbalu, který je celkem z pěti sourozenců. "Každý u toho chce být."

Favoritem není ani jeden z týmů. Hosté touží po prvním titulu v historii, domácí zase budou mít v zádech nejlepší fanoušky v extralize.

Osud tomu chtěl, že nakonec je třetí místo ze základní čísti pro nás docela výhodné," říká Vojtěch Zach, který povede českobudějovický Jihostroj ve finále extraligy volejbalistů. "Je jedno, že Jihostroj hrál dlouhou sérii, srejně by si hráči doma neváleli šunky, takto jsou v zápasovém rytmu," myslí si smečař pražského týmu Tomáš Kriško. Proti Kriškovi bude jiný Kriško. Proti Tomášovi Michal. Nemají nic spsolečného. Vlastně mají. Oba chtějí mistrovský titul. Jeden hraje v dresu Budějovic, druhý jen lev z Prahy. "Já si přál do finále Duklu," nechal se slyšet Tomáš. "S tomášem se známe dobře, dokonce jsme proti sobě dřív odehráli jeden zápas na bloku," připomněl Michal dobu, kdy on hrával za Příbram a Tomáš Kriško za Bratislavu.