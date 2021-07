V přímém souboji o čtvrtou postupovou příčku do semifinále baseballové extraligy se střetli Sokol Hluboká a Tempo Praha. V předposlední sérii TOP 6 zvítězil Sokol 2:1 na zápasy, oba týmy ale mají šest výher a šest proher, o skóre je Tempo na čtvrté postupové pozici a až poslední kolo nadstavby rozhodne o čtvrtém postupujícím do semifinále.

V něm Sokol v sobotu cestuje do Ostravy, kde ho vyzve lídr TOP 6 a vítěz základní části Arrows Ostrava, série se pak v neděli 1. 8. od 13.00 přesouvá na Hlubokou. Tempo se utká z druhým týmem TOP 6 i základní části Draky Brno. Jasno o tom, zda se Sokolu Hluboká podaří historický úspěch a probojuje se do semifinálové čtyřky, tedy může být až v neděli.

Sokol Hluboká – Tempo Praha 4:3

Vyrovnanost obou týmů a drama až do konce, to jsou spojovníky obou sobotních utkání. V tom prvním se na kopci proti sobě postavili hostující Marek Minařík a po zdravotní přestávce svůj loket vyzkoušel Jan Novák. Vydržel čtyři směny a stihnul se třemi strikeouty posunout v historických tabulkách na šesté místo se 705 vyautovanými soupeři. Za ním je na sedmém místě se 703 strikeouty nadhazovač Tempa Jake Rabinowitz. Ten dohazoval toto utkání od sedmé směny za stavu 3:3, když Sokol sbíral trpělivě bod po bodu, ale Tempo vždy dokázalo kontrovat mimo jiné i dalekonosným homerunem Marka Minaříka. Ale právě v dohrávce sedmičky trefil svůj letošní homerun číslo 8 Sokol Martin Mužík a utrhl tak rozdílový bod, který James Boyce na kopci a pozorně pracující pole dokázali ubránit.

Sokol Hluboká – Tempo Praha 5:4

První tři směny druhého sobotního utkání oba týmy pozorně bránily, domácí nadhazovač Billy Parsons ani hostující Nicolas O´Rourke nepustili pálkaře soupeře do žádné větší akce, jak praví klasik. Pak přišla čtvrtá směna, na pálce se podařil dvoumetový odpal Jakeu Rabinowitzovi, dařilo se Martinu Zelenkovi či Alešovi Nepomuckému a na konci čtvrté směny vedlo Tempo 3:0. Sokol makal, kontroval v páté směně, stáhl dva doběhy a byl ve hře. Ale v šesté hostující Phillip Steering poslal balon solo homerunem za plot a se Sokolem to nevypadalo dobře. Domácí ale dokázali využít střídání nadhazovače Tempa. Ještě nerozházenému Michalovi Zelenkovi se podařilo trefit dvakrát pálkaře soupeře, tedy rozdal mety zdarma, a pálkaře Sokola to nenechalo v klidu. Dvoumetový odpal předvedl Wesley Roemer, dařilo se Martinovi Mužíkovi, Matějovi Vlachovi a dalším a třemi doběhy v řadě domácí otočili na 5:4. Druhé těsné vítězství pak už Billy Parsons a zavírající nadhazovač Wesley Roemer pohlídali.

Hlubočtí baseballisté v extralizeZdroj: Dení/ Sokol Hluboká nad Vltavou

Tempo Praha - Sokol Hluboká 11:9

Divoké, s pachutí přísného vyloučení klíčového hráče, a finišem, který přišel pozdě. Tak by se dalo charakterizovat nedělní utkání v Praze. Tempo muselo v boji o semifinále vyhrát a to se mu také podařilo. A objektivně viděno mu k tomu vedle vlastního výkonu, který načal Phillip Steering hned v první směně dvoubodovým homerunem, pomohlo i vyloučení klíčového hráče Sokola. Wesley Roemer je nesmírně platný hráč na pálce i na nadhozu a v Praze začínal jako startér. Na začátku druhé směny ale vedení Tempa vzneslo protest proti údajnému použití

nedovolené substance a rozhodčí museli nadhazovače Sokola vyloučit. Nechme dozvuky tohoto kroku na příslušné komisi, nicméně tento okamžik byl zlomový. Na kopec musel narychlo nerozházený Matěj Vlach a Tempo snadno přidalo další tři body. Ještě ve druhé směně za stavu 0:5 Matěje střídal hrající předseda Sokola David Šťastný. Tempo bylo na koni, přidávalo další doběhy a na konci šesté směny byl Sokol za stavu 1:10 pod těžkou dekou a hrozilo, že zápas bude předčasně ukončen pro rozdíl. Ale začaly se dít věci. Tempo, zklidněné náskokem, vystřídalo vynikajícího Jakea Rabinowitze na nadhozu. A pálkaři Sokola předvedli nevídanou kanonádu: V sedmé směně stáhli pět doběhů a v deváté tři a udělali z koncovky drama. O čtyři homeruny na hřišti soupeře se podělili letošním druhým homerunem Matěj Vlach, svůj devátý připsal Martin Mužík, druhý Vasil Zhupanin a poprvé se trefil za plot i James Boyce. Dvoumetové odpaly si připsali Matěj Dvořák a Josef Novák. Ondřej Vank, který za Tempo divoké utkání dohazoval, už ale nedovolil víc a Tempo tak obralo Sokol o bod, který může být v konečném účtování rozhodující.

Hlubočtí baseballisté v extralizeZdroj: Dení/ Sokol Hluboká nad Vltavou

„Já už jsem ve své kariéře zažil na hřišti i mimo něj leccos, ale tohle utkání si budu pamatovat. Za celkem jasného stavu jsme se začali baseballem opravdu bavit, užívali jsme si každý odpal. A najednou nám to začalo padat za plot a věřím, že kdyby bylo utkání o směnu delší, spravedlivě bychom ho otočili, protože tohle utkání jsme měli vyhrát. To, zda Wesley Roehmer, který je vynikající na nadhozu i na pálce, kde hrál den předtím, měl na dlani lepidlo, které jako pálkař smí, ale pro nadhazovače je předpisy zakázané, se bude zkoumat. Totéž jsme ale mohli vidět v předešlých utkáních i u nadhazovačů soupeřů. Nicméně je vidět, že pražské týmy z nás mají respekt. My tuto věc nebudeme komentovat a věříme, že bude uzavřena spravedlivě,“ vysvětlil okolnosti vyloučení Wesleyho Roehmera předseda Sokola David Šťastný.

Poslední páté kolo TOP 6 je na programu o víkendu. Sokol se utká s lídrem tabulky Arrows na jeho hřišti v Ostravě v pátek 30. 7. od 19.00 a v sobotu 31. 7. od 13.00, domácí utkání v neděli 1. 8. začíná ve sportovně relaxačním areálu na Hluboké ve 13.00.