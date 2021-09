Na závodech družstev st. žactva zaběhl ml. žák Tomáš Čoka (SK Čéčova ČB) na 800 m 2:10,06 (os.r.). "Překonal rekord Jihočeského kraje do třinácti let starý několik sezon." V republikových tabulkách ml. žactva vede na 800 m 5 vteřin před druhým. Na 300 m je na 4. místě a na 150 m na 9. místě.

St. žáci: 60 m - 3. J. Čoka - 7,93, 60 m - 7. Čermák - 8,70 (os.r.), 150 m - 2. J. Čoka - 18,47. "To je osobní rekord o šest desetin." 150 m - 5. Čermák - 20,88 (os.r.), koule 4 kg - 1. J. Čoka - 11,01. St. žákyně: 150 m - A. Strusková - 23,01. Oštěp 500 g - 8. A.Strusková - 26,01 (o.r.).

Ml. žactvo: 600 m - 1. Tomáš Čoka - 1:34,39 (os.r.). "Tomáš překonal dvacet devět let starý rekord Jihočeského kraje na šest set metrů mladšího žactva a tento čas ho řadí na první místo letošních tabulek," říká právem spokojený trenér Pavel Váňa.

Tomáš Čoka dokonce přepisoval rekordní tabluky staré téměř třicet let.

Velmi dobrou formu zúročili na závodech svěřenci trenéra Pavla Váni. Podařilo se jim do výborných výsledků přetavit náročný trénink.

