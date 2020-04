Smečař Jihostroje České Budějovice Tomáš Fila se v době pandemie nového typu koronaviru proměnil v učitele. Počítá, opravuje, čte.Koho by letos vyhlásil mistrem ČR? Co říká myšlence superfinále v O2 Aréně?

Hráči Jihostroje v době pandemie. Tomáš Fila | Foto: Deník

Smečař Jihostroje České Budějovice Tomáš Fila se v době pandemie nového typu koronaviru proměnil v učitele. Počítá, opravuje, čte. Jde mu to báječně. Ze všeho nejraději by ale pomohl svým spoluhráčům v play off volejbalové extraligy. Ta skončila, Jihostroj skončil v nedohrané základní části druhý.



Co říkáte tomu, že letos to pro váš tým bude nejspíš druhé místo v extralize?

Beru to tak, jak to je. Nedá se nic dělat. Tato sezona se prostě nedohrála.



Co říkáte rozhodnutí svazu? Extraliga skončila, na nic už se nečeká…

Uvidíme co svaz vymyslí a jestli se budou výsledky extraligy i nějak oficiálně vyhlašovat. Taky to teď asi neměli jednoduché rozhodovat o ukončení ligy.



Kdo by podle vás měl hrát Ligu mistrů?

Pravidla pro týmy z české extraligy jsou jasná. Právo hrát má vítěz extraligy. Uvidíme, co tomu řekne CEV.



Nebyl by řešením jeden zápas v O2 aréně?

Letos už ne. Všechny volejbalové soutěže jsou zrušeny, ale je to dobrý nápad třeba do budoucna. Možná by bylo takové superfinále pro diváky atraktivní, ale já jsem zastánce klasického play off.



Jak hodnotíte sezonu?

Vydařila se nám. Parádní byly zápasy v Lize mistrů a vyvrcholením bylo vítězství v Českém poháru, alespoň jeden zlatý pohár máme.



A dostali jste i medaile…

…to je pravda. Škoda toho předčasného konce. Měli jsme stoupající formu, v play off by to bylo ještě hodně zajímavé. Pro nás hráče, ale i pro diváky.



Jak vnímáte šíření koronaviru, jak se chráníte?

Šíři se docela v rychlém tempu, je na lidech, aby chránili sebe i ostatní. Chráním se rouškou, kterou vyrobila moje žena. Ušila ji pro celou rodinu a kamarády.