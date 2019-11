Volejbalový smečař Tomáš Fila se v dresu Jihostroje řadí mezi služebně nejstarší volejbalisty. Platný je především svojí smečařskou potencí. Dokáže trefil balon z ohromné výšky. Před zápasem se Zlínem, za který ve své kariéře také hrával, odpovídal na dotazy Deníku.

Vy jste přišel na český jih z týmu tehdejší Opavy?

Přišel jsem do sezony 2009/2010 z Opavy.

Letí to…

…to je pravda. Už jsem tady víc než deset let. Tato sezona, která probíhá, je v Jihostroji moje jedenáctá.

V průběhu své kariéry jste hrával také ve Zlíně, bude pro vás setkání s tímto týmem ještě třeba v něčem speciální?

Ani si to nemyslím, Já vlastně ve Zlíně znám jen trenéra Macka, Přemu Obdržálka a Michala Čechmánka.

To se zlínské družstvo tolik proměnilo:

Jsou tam kluci, kteří, když jsem tam byl já, byli teprve v juniorech, nebo někteří z nich možná teprve hráli v žákovských kategoriích.

Jak vzpomínáta právě na vaše zlínské angažmá?

Docela dobře. trenér Macek tam dává příležitost mladým hráčům, já jsem ji dostal přesně tak, jako mladík, nastoupil jsem do extraligy v celkem mladém věku, jsem za to rád.

Právě ve Zlíně jste odehrál první extraligové výměny?

Přesně tak. Vyhrál jsem se tam. Získal jsem tam první volejbalové extraligové zkušenosti v mužích.

V českém sportovním prostředí se celkem vžilo slovní spojení Valaši ze Zlína. Počítáte se mezi Valachy?

Já ano. Ale ve Zlíně Valaši nejsou. Já jsem přímo z Hošťálkové, to je asi třicet kilometrů od Zlína, je spíš ke Vsetínu. To už je to pravé Valašsko.

Takže jste Valachem v dresu Jihostroje?

To su já.