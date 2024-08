Bývalý prvoligový fotbalista, který řídí Základní školu v Lomnici nad Lužnicí, vyrazil do Paříže. Tomáš Maruška s manželkou navštívili Český olympijský dům, vydali se na atletiku. "Skvělý zážitek," popisoval předseda Okresního fotbalového svazu táborského okresu, který hrával a trénoval fotbal v českobudějovickém Dynamu. Na osobním kontě má dokonce tři prvoligové starty. "Na to se nezapomíná, ale rozhodně bych se nepovažoval za ligového fotbalistu." Proč ne? Na tři starty v nejvyšší soutěži jen tak někdo nedosáhne…"Nějaký start mám, je to hezké, nicméně je to spíše o hráčích, kteří tam vydrží daleko déle."

Žáci v Základní škole v Lomnici nad Lužnicí mají ředitele, který má k pohybu a sportu velmi kladný vztah. "Vůbec bych to nechtěl překlopit na to, že ředitel je sporťák a najednou se sportuje. To vůbec ne. Sport ale samozřejmě s vývojem dítěte souvisí. Jednoznačně pomáhá někomu i k tomu, aby se lépe učil. My s tímto budeme dokonce pracovat od příštího roku, kdy na nižším stupni budeme mít každý den jednu hodinu tělocviku. Karlova univerzita bude děti sledovat a vlastně z toho vzejde hezká studie. Nicméně je to především o vědomostech a o práci s těmi dětmi. Spíše je k tomu přivést," dodal Tomáš Maruška, který si z léta 2024 bude hodně dlouho pamatovat návštěvu olympijských her v Paříži.