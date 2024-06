Velký úspěch zaznamenal sprinter Tomáš Němejc, svěřenec Tomáše Najbrta, který se po diskvalifikaci soupeře posunul na šestou příčku ve finále běhu na 200 metrů.

Jak šel čas. Tomáš Němejc vypiloval svůj talent pod vedením Tomáše Najbrta v Sokole České Budějovice | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor ve finále hladké čtvrtky na ME v Římě se nezalekla velkých jmen a cílem proběhla na vynikajícím čtvrtém místě ve vylepšeném juniorském národním rekordu a také letošním nejlepším světovém výkonu této kategorie 50,52.

Není jedinou Jihočeškou, která bilancuje velký sportovní úspěch na ME. Sprinter Tomáš Němejc sice závodí v barvách Dukly Praha, ale výraznou stopu zanechal v Sokol České Budějovice. V Římě proběhl cílem finále na 200 m jako sedmý v čase 20,91, když předstihl Izraelce Afrifaha s osobním rekordem pod 20 sekund. Po diskvalifikaci jednoho ze soupeřů se posunul na šestou příčku. Závod vyhrál Švýcar Mumenthaler v čase 20,28 před Italem Tortu (20,41).

"I když vím, že jsem sem jel z cirka devatenácté pozice, tak je šesté místo super," říká absolvent českobudějovického Gymnázia Česká. "Bohužel nejsem moc spokojený s výsledkem ve finále," říká vysvětluje: "V předchozích dvou bězích jsem běžel buď na úrovni osobního rekordu, anebo ho překonal. Ve finále se to na mně už podepsalo a byl jsem už bolavý a zatažený. I když je šesté místo senzace, čas jsem si představoval lepší." Možná i vzhledem k sebekritickému pohledu má přemýšlivý sportovec před sebou ještě velkou kariéru. V červnu roku 2024 ale může směle konstatovat: "Dosavadní vrchol kariéry to je stoprocentně, ale ještě nemám v plánu skončit," pousmál se. Jihočeský talent v Sokole České Budějovice vypiloval trenér Tomáš Najbrt. "Je dál můj trenér, na tom se nic nezměnilo. Jen jsem změnil dres," vysvětluje Němejc.

S jídlem roste chuť. V případě talentovaného Tomáš Němejce to není fráze. "Po mistrovství Evropy jsem ze 48 postupujících na 45. místě. Ale rád bych to potvrdil na mistrovství České republiky ve Zlíně na konci června, kdy se i uzavírá kvalifikace. Rozhodně to nebude snadné, protože o kvalifikaci na olympijské hry se nás tam bude prát víc."