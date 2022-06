Úvodní časovka skončila při neúčasti Martiny Sáblíkové překvapením. Vyhrála Denisa Slámová z klubu Cykloktrenink.

Velká nepříjemnost. Zdeněk Štybar měl být tahákem šampionátu. Nebude

Pro druhé místo si dojela Nikola Bajgerová a pro třetí Petra Ševčíková. Obhájkyně titulu a trojnásobná mistryně ČR Nikola Nosková startovala jako poslední, na náročné trati zaznamenala až čtvrtý čas. Nosková přijela do cíle naprosto vyčerpaná. "Nebyl to můj den, od začátku jsem se necítila dobře." Martina Sáblíková do závodu nenatoupila. "Nepřihlásila se," uvedl lakonicky ředitel závodu Petr Balogh.

Vítězka byla v cíli škovaná. "měla jsme zdravotní potíže, tohle je dar za vytrvalost," popisovala.

V kategorii juniorů vyhrál MČR Pavel Novák, ve slovenské části juniorského závodu dominoval Samuel Novák. Bronz si domů na slovensko odvezl junior Tomáš Sivok.