"Začínal jsem relativně pozdě," vrací se do doby, kdy mu bylo deset a k míčkům a raketě ho přivedla kamarádka. "Díky zázemí, které máme v Českém Krumlově, jsem se neustále zlepšoval, bavilo mě to ve vynikající partě, postupně jsem se dostal až na vrchol k nejlepším hráčům."

Společně s Jaromírem Janáčkem vyrážejí na velké evropské turnaje. Včetně MS a Evropských her. Od deseti nabrala jeho kariéra strhující tempo. "Normálně děti začínají okolo šestého roku, já dělal i další sporty, pak jsem si vybral badminton." A pro český sport to je moc dobře. "Ale je znát, že jsem začal později než ostatní, doháním to, věřím ale, že už to není takový rozdíl."

Nejlepší český badmintonoý pár Švejda - Janáček (trenér Radek Votava)Zdroj: Deník/ SKB ČKHrával volejbal, plaval, nakonec ho okouzilo prostředí badmintonové party. "Badminton mi šel nejlíp, tak jsem si ho vybral," směje se.

O mistrovství ČR, kterého se pro nemoc nezúčastnil, se toho už napsalo hodně. Kdy se Tomáš definitivně rozhodl, že na turnaj nevyrazí? "Vlastně až poslední den před začátkem mistrovství." Nebyl stoprocentně fit, rozumně zůstal raději v posteli. "Chytil jsem anginu, nebylo to na to, abych se zúčastnil. Bohužel. Jsem ale rád, že Míra to dokázal i s jiným parťákem," sympaticky připomněl stříbrnou pouť narychlo sešitého páru Janáček - Maňasek. Jak už to tak ve sportovních párech bývá, tu a tam se zajiskří. Jinak to není ani ve dvojici Švejda - Janáček. "Většinu času ale táhneme za jeden provaz," dokumentuje Tomáš Švejda, že spolupráce na kurtu je velice důležitá. "Ale hádka je cestou k úspěchu," rozesmál se nad dotazem.

V kariéře staví nejvýš účast na Evropských hrách v Minsku. "Atmosféra byla výborná, byla to opravdu hodně veliká akce. Zážitek byl ohromný." Účast na Evropských hrách byla dokonce splněním sportovního snu. "Byl to jeden z milníků kariéry," souhlasí Švejda.

A jaké další zážitky by rád vnímal na kurtu? "Pevně doufám, že se kvalifikujeme na Evropské hry v Polsku, které se budou hrát v roce 2023, věřím, že tam vybojujeme i nějaký pěkný výsledek."

Jaromír Janáček zvládl republiku i bez svého parťáka

Hodně času mu zabere cestování na turnaje, příprava, tréninky. "Ale studuju a ve firmě se věnuju marketingu," doplňuje student vysoké školy s ekonomickým zaměřením další informace. Občas přemýšlí i nad tím, co bude, až jednou skončí s vrcholovým sportem. "Doufám, že to bude až za dlouhou dobu," usmívá se mladík. "Trenéřina mě neláká, spíš právě věci okolo marketingu."