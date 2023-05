Sedmnáctého dubna se do atletické rodiny Váňových narodila holčička. Její maminka patřila mezi nejlepší výškařky v kraji, deděček Pavel Váňa už chystá pro malou Adélku první tréninkový plán. Podívejte se na video.

Atletce SK Čéčova Pavlíně Váňové narodila dcera Adélka. Připomínáme, jak v SK Čéčova běžel čas | Video: Deník/ Kamil Jáša

Konkrétní disciplínu jí ještě nevymysleli, ale už nad ní dědeček určitě přemýšlí. Adélka se narodila do atletické rodiny Váňových 17. dubna. Do atletického klubu SK Čéčova míří gratulace, připravili jsme malé videoohlédnutí za tím, jak v Čéčovce běžel čas. "Čéčovka posiluje," informuje s úsměvem na tváři trenér Pavel Váňa. Jeho bratr Zdeněk Váňa se staral od začátku 90. let o slavnou českou generaci desetibojařů. Vedl mimo jiné Tomáše Dvořáka i Romana Šebrleho…

"Sedmnáctého dubna se atletce SK Čéčova Pavlíně Váňové narodila dcera Adélka," informuje úspěšný atletický jihočeský klub. A tak pyšný dědeček Pavel Váňa už má dvě vnučky, 18 měsíční Terezku a měsíční Adélku. Maminka Adélky patřila mezi nejlepší výškařky v kraji. Že by se rýsovala disciplína pro malou Adélku? Za všechny příznivce sportu moc gratulujeme.