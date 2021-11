Veronika Rožboudová si domů do Třeboně přivezla z Kréty dvě stříbrné medaile. Mistrovství Evropy zvládla skvěle. Přispěla k výborné bilanci třeboňského klubu, který na evropský šampionát pod vedením trenéra Zbyňka Máchy nachystal pět sportovců.

„Hala byla malá, špatně se v ní dýchalo,“ popisuje Veronika Rožboudová prostředí, ve kterém ME probíhalo. „Ale hotel jsme měli jen kousek od moře,“ dodává s úsměvem.

Veronika Rožboudová na ME na Krétě uspělaZdroj: Deník/ archiv Veroniky Rožboudové

V hale, ve které byl opravdu extrémně rychle vydýchaný vzduch, Jihočeška potvrdila, že patří k talentům českého taekwon do. „Dalo se to vydržet, celý šampionát byl naprosto v pohodě.“ K té jistě přispěl úspěšně zvládnutý turnaj.“V seniorské kategorii to pro mě byly první závody,“ naznačuje Veronika Rožboudová, že konkurence pro ni byla opravdu hodně těžká. „celkově jsem z výsledků nadšená,“ popisuje po návratu do Třeboně. Na cestu domů si do svých zavazadel přibalila dvě stříbrné medaile z individuálních soutěží. „Jsem za to hodně ráda,“přikyvuje.

Jihočeška má odvahy na rozdávání, ale dvě stříbra ještě předčila i její odvážné plány. „Ani jsem si to nevysnila,“ usmívá se talentovaná taekwondistka. „Jsem maximálně spokojená, to platí i za Třeboň, pětičlenná účast z našeho klubu je vysoká, všem se soutěže povedly. Byly to pro nás opravdu hodně vydařené závody.“

Také evropské taekwondo ovlivnila pandemie onemocnění Covid – 19. „Byli jsme prakticky po dvouleté pauze, byli jsme bez závodů, také proto mám z výsledků na Krétě takovou radost,“ doplňuje Veronika Rožboudová.

Jihočeška si prošla v turnaji i těžkými zkouškami. „Ta nejtěžší přišla až ve finále,“ popisuje souboj s Ruskou. „V matsogi i v tulech – v sestavách a v boji. Ruské závodnice jsou hodně ostřílené, bylo to fakt náročné. Prostě jsou dobré.“

Veronika Rožboudová si přivezla cenné kovy a také další motivaci. Bezprostředně po návratu z Kréty už myslel na další trénink. „Po chvíli relaxování se zase musím hodit do tréninku, abych na mistrovství České republiky předvedla maximální výkony, určitě chci něco vyhrát,“ dodává talentovaná Jihočeška z Třeboně.