Málokodo o sobě může říct, že zná táborskou cyklokrosařskou trať dokonale. Michal Bednář ano. Trenér ČEZ CT Tábor má přesný přehled o tom, jak je na tom terén, kde se může rozhodovat o vítězi. A o hvězdě českého cyklokrosu Michaelu Borošovi říká: "Bory je velký závodník."

Je ve vašich očích trať i po mírných úpravách podobné té z loňska?

Je obdobná jako v loňském roce. Letos nám počasí přeje a trať je velmi rychlá a suchá i když je profilově náročná. Rozhodující místa pro závod jsou jako každoročně na překážkách a následném výjezdu, kde se po skočení překážek dá získat pár rozhodujících metrů… Po startu bude opět důležité vyhnout se zašpuntování na první mezičce po nájezdu a po krátkém výjezdu na spodních schodech.

Trenér ČEZ CT Tábor Michal BednářZdroj: Deník/ Radka Doležalová

Přejete si bláto? Terén a aktuální stav trati přece může rozhodovat o úspěchu. Je to tak?

Jako fanoušek bych si přál mokrou trať a v den závodu hezké počasí, aby byl závod co nejvíce atraktivní. Jako trenér Michaela Boroše jsem rád za suchou trať, věřím, že to Borymu bude vyhovovat. Máme na této trati a na takto suchém povrchu natrénováno spoustu hodin. I když Bory už je tak velký závodník, že se popasuje s každým terénem.

Trenér Petr Klouček ho hodně chválil. Může být Michael Boroš příjemným překvapením Světového poháru?

Myslím si, že právě Michael Boroš má formu a věřím, že ji v Táboře před domácím publikem prodá. Už na Evropě měl dobré nohy, bohužel hned po startu následoval pád, který mu znemožnil se poprat o co nejlepší výsledek.

A jak jsou na tom další členové české reprezentace?

Dobře by mohla jet Julia Kopecky v juniorkách, která po pádu na Evropě jela skvělý závod a předvedla vynikající stíhací jízdu. V kategori mužů do 23 let věřím, že i Matěj Stránský si bude chtít spravit chuť po Evropě. Závodníků na výsledek máme dost, tak uvidíme, komu se podaří nejlepší výsledek a potěší tak domácí publikum.