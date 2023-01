České Budějovice prohrály zlatý set. Do další fáze evropského volejbalového Poháru CEV nepostupují. Dál jde belgický Maaseik. "Budějovice ale hrály výborně," vysekl poklonu svému soupeři smečař Adam Bartoš, který působí právě v Maaseiku. Nic platné není Jihostroji, že ve třech setech věhlasného soupeře doslova převálcoval. Vlastně něco platné to je. Jihočeši opouštěli Sportovní halu se vztyčenou hlavou. Fanoušci i hráči. "Atmosféra byla úžasná. Stejně jako v utkání s Karlovarskem, jsem na ně pyšný," vzkázal na tribuny trenér Vojtěch Zach. V jeho volejbalovém srdci se mísily dva pocity. Nadšení z průběhu tří setů a zklamání z prohry 9:15 v závěrečném dějství. Na sociálních sítích se hráči dočetli třeba od Věnceslavy Šimkové : "Úžasný volejbal, škoda té koncovky, určitě to nezvládl i rozhodčí, ale není čeho litovat. Máme před sebou další zápasy. Přeji hodně štěstí, budeme společně fandit." Nebo od Markéty Kotnourové : "Nejluxusnější tři sety, co jsem od vás viděla, jen je škoda toho zlatého setu a toho pravidla o něm, přijde mi to zvláštní, těším se na pondělní Duklu."

Vzkazů byly stovky, často se příznivci volejbalu pozastavovali nad tím, proč Jihostroj po prohře 1:3 v Belgiii a vítězství 3:0 doma musel ještě nastoupit do zlatého setu. Taková jsou ale pravidla, rozhoduje bodový zisk, ten je za výhru 3:0 a 3:1 stejný…

Na sociální sítí se přidal i v České republice populární volejbalista, účastník OH v beachvolejbalu a mistr Evropy Michal Palinek: "Velká škoda! A ještě větší, že nebyl nikde přenos… nebo byl?" Odpověď nejen jemu okamžitě na svém profilu servíroval generální manažer klubu Robert Mifka: "Problém je v tom, že když chceš streamovat utkání CEV, musí přenos splňovat parametry CEVu. Grafické i technické, které jsou pro naše možnosti dost komplikované. Pustit to ilegálně někde přes youtube, to si nedovolím," vysvětlil Mifka celkem logicky všem fanouškům, kteří se ozývali do Českých Budějovic s podobným dotazem z celé republiky. "Zase přišlo hodně lidí do haly. Naživo je to stejně nejlepší," doplnil Mifka to, co si určitě myslí všichni z téměř dvou tisíc fanoušků, kteří vytvořili báječnou sportovní atmosféru. "Budějovice jsou volejbalový městem, tak by to mělo fungovat ve všech halách, to se hraje hned daleko lépe," dodal český reprezentant Adam Bartoš, který si se "svým" Maaseikem musel postup do čtvrtfinále Poháru CEV velmi tvrdě vybojovat.

Hrdý byl trenér Zach nejen na diváky ale také na své hráče: "Jsem pyšný na to, žen jsme vítězné zvládli úvodní dva sety, ty byly opravdu hodně vyrovnané. Potvrdili jsme, že doma jsme nepříjemní úplně pro kohokoli." Přesvědčit se o tom může lídr extraligy z Liberce, který přijede pod Černou věž už v pondělí. Zápas Jihostroj České Budějovice - Dukla Liberec začne v pondělí v 17.10.