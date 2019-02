České Budějovice - Valná hromada volejbalistů byla letos volební. Nejdůležitějším tématem byla volba předsedy. Zvolen sice byl Marek Pakosta, ale v hlavní roli, a to dokonce ještě před začátkem jednání, byl trenér reprezentace U19 Jiří Zach. Sbíral před sálem pražského hotelu Olympik (ale pak i v něm) jednu gratulaci za druhou…

Valná hromada volejbalistů byla letos volební. Nejdůležitějším tématem byla volba předsedy. Zvolen sice byl Marek Pakosta, ale v hlavní roli, a to dokonce ještě před začátkem jednání, byl trenér reprezentace U19 Jiří Zach. Sbíral před sálem pražského hotelu Olympik (ale pak i v něm) jednu gratulaci za druhou…



Proč?

Podařil se mu totiž husarský kousek. Jako kormidelník reprezentace přivedl mladíky ke zlatu na ME. V turnaji porazil extrémně silné protivníky. V semifinále Rusko, ve finále Itálii. Zlato z ME mají také tři hráči Jihostroje.

V týmu jste měl hned tři Jihočechy. Smečaře, blokaře a univerzála. Jaké služby vám na ME odvedli?

Trošičku byla smůla, že ten hlavní, který vlastně vybojoval celou kvalifikaci, se zranil.

Myslíte smečaře Jihostroje Filipa Humlera?

Ano. Těsně před zahájením evropského šampionátu měl zdravotní potíže.

Proto nehrál?

Vlastně se zranil až na posledním tréninku. Bolelo ho rameno. Proto jsme ho do prvního zápasu s Tureckem vystřídali. Šanci dostal Vašina a ten se chytil. Pak už nebyl ke střídání důvod, protože jsme hráli dobře.

Filip Humler je profesí smečař, jeho šance určitě ještě přijde. Blokařské řemeslo zvládá i v Jihostroji výborně Josef Polák. Jak hodnotíte jeho výkony na ME 2017?

Pepík hrál výborně. V průběhu šampionátu jeho výkony byly lepší a lepší. Asi mu došlo, jak to bývá, jak má situace řešit.

Podařilo se vám ho v reprezentaci mentálně probudit?

To on byl. Ani bych neřekl, že je to třeba. Ti kluci třeba v klubech nehrají tak emočně, ale v reprezentaci jsou probuzení dost. Pepa v nároďáku řve, víc to prožívá než doma. Jemu se navíc povedla i krásná třešnička na dortu.



Povídejte…

…ve finále byl stav proti Italům v pátém setu 14:13…

…takže drama jako hrom.

…to tedy. My měli příjem. Rozhodli jsme, že bude hrát Pepa Polák středem čtyřku (speciální volejbalový signál – pozn. red.), nebo že dostane balon na handu (za hlavu) českobudějovický Marek Šotola.

Koncovku jsem viděl, už od ní uteklo dost času, přesto vyprávíte tak sugestivně, že jsme znovu napjatý. Jak to nakonec dopadlo?

Šotola s tím před tím dvakrát seknul ranou bez bloku. Blokař Itálie musel s Pepou cuknout, Šotola to měl na jedny ruce a byl konec.

Italy v tu chvíli přehrála (jiho)česká chytrost?

Dá se to tak říct. Byla to nádherná situace. Italové jsou známí svými propracovanými statistikami, všechno vyhodnocují, ale teď neměli šanci. To byla nebránitelná situace.

A co tedy Marek Šotola?

To byl samozřejmě základní pilíř. Doopravdy to byl nejlepší univerzál, který na šampionátu vůbec byl. Má vynikající podání, které mu sice v konci nešlo, ale první tři zápasy otočil. Třeba utkání s Tureckem právě on zachránil.

Měli by podle vás tito talentovaní hráči, nejenom ti z Jihostroje, nastupovat už v mužské kategorii?

Určitě. Někteří v první lize, ale pokud to jde, tak určitě i v extralize. Zápasy dorostenecké kategorie už jsou pro ně málo.