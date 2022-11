Na podzim v roce 2021 hodnotil MS do 19 let v Teheránu. České barvy hájili odchovanci Jihostroje Lukas Tóth a Josef Leština. Český tým obsadil devátou pozici. Teprve šestnáctiletý talent českobudějovického volejbalu Lukas Tóth byl v roce 2021 základní sestavě české reprezentace ve všech zápasech. Dostal šanci, přestože v týmu byli hráči o dva roky starší. „Můj cíl byl nejprve dostat se do závěrečné dvanáctky, která odletí na šampionát. Postupem času jsem se probojoval do základní sestavy, takže jsem byl velmi spokojen, že jsem mohl nastupovat od začátku zápasu. Na začátku turnaje mě lehce svazovala nervozita, ale s dalším průběhem jsem se cítil lépe,“ vyprávěl.

Střih. Rok 2022. Pohár CEV. Boj o osmifinále. Trenér Vojtěch Zach ukázal v průběhu odvety na střídající hráče. Ne úplně přesně, takže nebylo jasné, koho chce poslat na hřiště. "Během třetího setu jsem dostal výhrůžku, že se málo rozcvičuju," popisuje Lukas docela úsměvné okolnosti, které provázely jeho první start v dospělé kategorii. "Tak jsem se začal rozcvičovat víc a hned pak jsem nastoupil."

Jak je vidět na výsledku, premiéra to nebyla nepovedená. Jihostroj vyprovodil chorvatský Osijek z českobudějovické Sportovní haly po třech setech a teď už vyhlíží dva souboje se švýcarským Volley Schönenwerd. První odehrají týmy ve Švýcarsku 30.11., druhý v Č. Budějovicích 13.12. Půjde o hodně. O čtvrtfinále evropského poháru.

"Já si myslím, že to byl super výkon," vracel se k Tóth k souboji s chorvatským klubem, Mursa Osijek. . Až se zdálo, že to na benjamínka týmu se sebevědomím tropchu přehání. "Od kluků to byl super výkon," chválil ale Tóth své třeba o patnáct let starší spoluhráče. "Jsem moc rád, že mě trenér nasadil," odpověděl s pokorou, kterou má k řemeslu volejbalového blokaře. Dokonce se Lukas Tóth pustil i do zdravé sebekritiky: "Myslím, že jsem mohl předvést i trochu víc, ale bylo to dobré."

Deváté místo na mistrovství světa do 19 let komentoval před rokem slovy: „Myslím, že umístění mezi top deseti týmy na světě je dobré, ale samozřejmě jsme měli vyšší cíle." A vysoké cíle si z reprezentačního dresu přenesl i do českého volejbalového prostředí. Je docela logické, že první kroky mezi dospělými provázejí i pocity nervozity. "Já ji očekával," usmívá se Tóth a se sympatickou drzostí mládí hned doplňuje: "Nebyla až tak veliká jako při jiných zápasech." Určitě mu pomohli spoluhráči, pomohl mu i trenér Vojtěch Zach, který se mládeži v Č. Budějovicích věnuje systematicky a dlouhodobě, a který Lukase velice dobře zná ze společného působení v mládežnických týmech nebo v prvoligovém EGE České Budějovice.

Pro Lukase Tótha je každý trénink s A týmem Jihostroje obrovskou zkušeností. A pokud se dostane na kurt i v zápase, tak je to pro něj v jeho věku událstost. Bomba. Pro každého volejbalového útočníka, a mezi ně patří i blokaři, je velice důležité, jak si porozumí s nahrávačem. V Č. Budějovicích tuto roli má pevně ve svých dlouhých rukou Argentinec Mathias Giraudo. A jak si Jihočech a Argentinec rozumějí při zápasech? "On je fajn týpek," používá mladík slovník generace 21. století. "Na nahrávce mi vyhovuje." Tak ještě aby ne.

Takovou premiéru v mužském elitním volejbale prožil málokdo. Lukas Tóth ano. Jihostroj postoupil do čtvrtfinále Poháru CEV, odměnou hráčům byly bouřlivé ovace skvělých fanoušků. "Atmosféra byla úžasná. Děkujeme jim," vzlazoval mladík v týmu Lukas Tóth před dalším zápasem Poháru CEV, který Jihostroj odehraje ve Švýcarsku už ve středu. A třináctého prosince bude zase hala v Č. Budějovicích bouřit: Jihostroóooj do toho!