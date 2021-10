Volejbalisty Jihostroje čeká zápas v Karlových Varech. Vlastně hned na úvod extraligy.

"Je celkem jedno, na kdy to vyjde," myslí si trenér Č. Budějovic René Dvořák. "V říjnu, v prosinci, na tom fakt nesejde," dodal.

Jihostroj je kompletní, nikdo mu nechybí. "Vary jsou dlouho pohromadě, my máme nový tým, bude to zajímavý zápas."

Uniqa extraligu odstartoval Jihostroj jednoznačnou domácí výhrou nad Black Volley Beskydy. Pomohly mu zaplněné tribuny Sportovní haly, které dotáhly českobudějovický tým k vítězství 3:0. „Doufám, že otevřené haly pro fanoušky už vydrží navždy,“ říká v rozhovoru s tiskovým mluvčím klubu Matějem Mayerem trenér Dvořák.

Jihostroj České Budějovice v extralizeZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Začátek zápasu byl ale vyrovnaný a Beskydy chvíli zvládaly držet s Jihostrojem krok. „První set jsme se trochu trápili v obraně na síti. Od soupeře jsme odskočili až od patnáctého bodu. Začal nám fungovat dobře servis, úspěšně jsme bránili a zakončovali,“ hodnotí René Dvořák. Podobně viděl první set i Oliver Sedláček. „Soupeř se s námi držel až do koncovky. Ale to bylo tím, že šlo o první zápas,“ myslí si letní posila Jihostroje.

Do druhého setu už ale Jihočeši vstoupili suverénně. „Nervozita z nás spadla a už jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Myslím si ale, že můžeme hrát ještě lépe,“ věří Sedláček. Jihostroj vyhrál druhý i třetí set rozdílem třídy – 25:12 a 25:13, hlavní kouč však našel ve hře svého týmu rezervy. „Celý zápas jsme trochu bojovali s obranou. Na síti nám chodilo hodně míčů mezi rukama, ale to bylo hlavně z přemíry snahy. Byl to první zápas a noví hráči se chtěli předvést,“ chápe René Dvořák.

Celkově byl ale s výkonem mužstva spokojený. „Výborně jsme servírovali, a tím tlačili Beskydy do defenzivy. Následně jsme taky dobře útočili,“ chválí hlavní trenér své svěřence. Oliver Sedláček zdůrazňuje důležitost úspěšného vstupu do sezony. „Je to strašně důležité. Zápas nám vyšel skvěle. Doufám, že takhle budeme pokračovat i dál, a budeme dál vyhrávat a bavit fanoušky,“ přeje si bývalý hráč Ostravy.

Sedláček odehrál první zápas v českobudějovickém dresu. „Byl jsem trochu nervózní, myslím, že se to dalo poznat. Přece jen to byl můj první zápas tady a musím se sžít s novou halou,“ přiznává třiadvacetiletý blokař, který byl nadšený z velké podpory fanoušků na zápase. „Cítím se tisíckrát líp, když jsou diváci na zápasech a povzbuzují nás. Budějovičtí fanoušci na mě udělali skvělý dojem,“ uvedl pro klubový web. Ve stejném duchu reagoval také trenér Dvořák. „Jsem moc rád, že se haly znovu otevřely pro lidi. Když na zápas přijdou diváci a povzbuzují, tak je to úplně o něčem jiném. Doufám, že to vydrží už navždy.“

Zmiňované další utkání čeká Jihostroj v sobotu na palubovce Karlovarska. Následovat bude domácí zápas v sobotu 16. října s Ostravou (18 hodin). Vstupenky je možné koupit na www.cbsystem.cz.