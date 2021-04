Před sezonou se fanoušci Jihostroje těšili na konfrontaci s volejbalově vyspělou Evropu. Jihostroj po termínových tahanicích s moskevským velkoklubem nakonec k pohárové síti vůbec nenastoupil. Škoda.

Po neúspěchu v Českém poháru, kdy Jihostroj vypadl v semifinále s Libercem, se nedostavila zlatá náplast ani v extralize.

Optikou Jihostroje, který je v posledních dvaceti letech nejúspěšnějším českým klubem, tato sezona do klubové kroniky zlatým písmem zapsána nebude.

Finále ale fanoušky u televizních obrazovek bavilo.

Škoda, že Jihočeši přenechali iniciativu soupeři hned v úvodu rozhodujícího duelu. Karlovarsko se uklidnilo, vedlo 6:0, a pak už se ho Jihostroji zastavit prakticky nepodařilo. „Plácali jsme se v tom sami, soupeř prakticky jen podával,“ vracel se do úvodních výměn pátého střetnutí zklamaný trenér René Dvořák. „Aby ne,“ reagoval trenér bezprostředně po utkání ještě pod karlovarskou sítí. „My se kousli, vrátili jsme sérii zpátky do Karlových Varů, pak jsme ale nepochopitelně předváděli dva sety náš nejhorší výkon v sezoně.“ Domácí si vždy v úvodu vypracovali pohodlný náskok, který udržovali až do setbolu. Znovu se potvrdilo, že páté zápasy vypjatých sérií, mezi které finále samozřejmě patří, nepřinášejí vždy jenom ten nejlepší volejbal… „Možná to na nás všechno dolehlo, možná jsme si mysleli, že se Vary před námi položí samy, to si musíme zanalyzovat.“

Trenér René Dvořák míchal sestavou. Kromě Šulisty a Korandy vyslal na kurt všechny hráče. „Dělali jsme spoustu chyb, které za normálních okolností neděláme,“ popisoval Dvořák své pocity.

Definitivní rozuzlení přišlo v závěru čtvrtého setu. „Karlovarsku sedlo pár servisů, my už jsme pak neměli sílu to otočit.“

Přitom teoreticky po vyrovnání na 2:2 na zápasy měla být psychická výhoda na straně Jihostroje. Jenže stačilo pár Ticháčkových servisů a všechno bylo opačně. „Psychickou výhodu máte, když na soupeře na začátku zatlačíte. Když mu dáte najevo, že jste nahoře. Jenže my soupeře zvedli, dali jsme mu najevo, že jsme v nepohodě.“

Přestože patřili v celé sezoně k tahounům týmu, tak poslední zápas se jim moc nepovedl. Včetně nahrávače de Ama, včetně jeho útočníků. A proč se Dvořák rozhodl pro střídání Radka Macha, který přišel až do rozehraného duelu? „Radek na tom ještě není zdravotně úplně stoprocentně, ale nikdo z nás nehrál nějak výjimečně dobře. Chtěli jsme aby nám v určitých momentech pomohl Valda,“ jmenoval Toduu.

„Točili jsme spoustu hráčů, bohužel jsme nenašli sestavu, která by byla schopná vzdorovat až do pátého setu.“

Nakonec mohli Jihočeši litovat faktu, že po základní části prohráli boj o první místo o jediný set. Karlovarsko získalo výhodu.

„Asi ano, kdybychom měli rozhodující zápas doma, tak by se všechno asi vyvíjelo jinak. Ale to už je minulost, tak to prostě bylo, gratuluju soupeři, Karlovarsko bylo prostě v posledním utkání sezony lepší,“ sympaticky nechal gratulaci pod karlovarskou sítí trenér Dvořák, který s Jihostrojem vybojoval dva tituly jako hráč a dva připojil už i jako trenér.

Teď má doma stříbro.