Co tedy zazanělo v karlovarské hale po ukončení "nejlepšího" zápasu české nejvyšší volejbalové soutěže:

Daniel Pfeffer (kapitán VK ČEZ Karlovarsko): „Je to pořád dokola, vždy dobře začneme, pak z toho vypadneme, koukáme, co se děje. Hluché pasáže každý zápas. Naštěstí jsme to zase doklepali k výhře. Chtěl bych pogratulovat Martinu Fišerovi, přišel na hřiště a pomohl. I Martin Kočka pomohl oživit hru. Mladí super, to si zaplatí.“

Jiří Novák (trenér VK ČEZ Karlovarsko): „Já dnes dva body beru. Měl jsem trochu strach po zájezdu do Rumunska, jak kluci budou reagovat na výsledek a cestování. My jsme si k tomu něco řekli, u některých to bylo vidět, že si dali říct. Trápí mě výkonnost některých lídrů, kteří by měli být lídři v důležitých chvílích, ale nejsou. Až se tohle zlepší, tak i celý tým půjde ještě nahoru.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Na jednu stranu bod z Varů je dobrý, ale mohli jsme vyhrát. Bohužel je vidět, že jsme si ještě nesedli s novými hráči. Zkoušíme nový směr, není to zatím zaběhlé. Vyhořeli jsme trochu na přihrávce a taky na útoku. Pro diváky to musel být pěkný volejbal. Uvidíme, třeba vyhrajeme u nás.“

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Bylo to rozpačité z obou stran, z naší určitě hodně rozpačité. Je vidět, že nejsme rozehraní, skřípe nám to v obraně a bohužel to skřípalo i v útoku. Po stavu 2:1 pro nás jsme si mysleli, že už je hotovo a asi jsme to Karlovarsku odevzdali a ulehčili naším výkonem ve čtvrtém a pátém setu.“