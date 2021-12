Lídr české nejvyšší volejbalové soutěže měl v odvetě Poháru CEV těžkou pozici, pro postup do další fáze evropského poháru musel uspět na hřišti silného Kemerova. Jihočeši sice vyhráli druhý set a dlouho živili naději na senzační výhru, ale na Kuzbass nakonec nestačili. Jihostroj byl týmu z ruské Superligy rovnocenným soupeřem, ale v Poháru CEV jeho cesta končí.

Cesta pohárovou Evropou skončila pro České Budějovice v Asii

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): Do zápasu jsme nevstoupili dobře – nepřihráli jsme servis, což poznamenalo první set. Pak už jsme se chytili a dokázali jsme se Kemerovu vyrovnat. Potvrdili jsme to ve druhém setu, kdy jsme hráli výborně. Dařilo se nám až do půlky třetího setu, kdy nás rozhodily tři nebo čtyři sporné rozhodnutí rozhodčí. Asi jsme trochu drželi v sobě, že jsme byli poškozeni, a to ovlivnilo celý třetí set. Čtvrtý set byl tahanice až do chvíle, kdy nám soupeř odskočil o pár bodů a prohráli jsme. Myslím si ale, že jsme podali slušný výkon a byli jsme ruskému mužstvu velmi dobrým soupeřem.

FAKTA, Kuzbass Kemerovo – VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (25:21, 19:25, 25:14, 25:21).

Kuzbass Kemerovo: Krsmanovič, Butko, Markin, Ščerbachov, Papazov, Sivoželez, libero Moiseev. Střídali: Sieemščikov, Krečetov

VK Jihostroj České Budějovice: Schouten, Stoilovič, Polák, de Amo, Michálek, Mach, libero Kryštof. Střídali: Kriško, Licek, Piskáček. Nejvíce bodů: Papazov 20, Markin a Sivoželez oba 14 – Schouten 18, Michálek 14, Stoilovič 10. Útoky: 53:52. Esa: 5:5. Bloky: 14:5. Chyby soupeře: 22:15. Rozhodčí: Dotanová a Asipchyk. Diváci: 900.