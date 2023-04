Do Liberce míří možná stovka českobudějovických fanoušků. Trenér Vojtěch Zach s radostí a s hrdostí ve volejbalovém srdci sledoval zaplněná místa v autobuse. Moc volných sedadel není. Kouč Jihostroje vnímal i desítky dalších fanoušků, které se šikovaly k jízdě po vlastní ose. „Naše šance na úspěch se s větším počtem příznivců v hale zvyšuje. Hrajeme srdcem, před našimi fanoušky vždy podáme o level lepší výkon. Budeme rádi, když do Liberce dorazí co nejvíc Jihočechů, je jasné, že v hale bude hodně plno,“ uvedl Zach, který sice připravuje detailní taktiku, ale nikdy nezapomene dodat: „Ta se ještě mnohokrát otočí. Tam – zpátky, tam zpátky. Záležet bude na vývoji. Důležité je, jak který tým dokáže na změny zareagovat.“

Nejlepším hráče čtvrtého zápasu byl smečař Jihostroje Martin Licek. Ze zápasu v Liberci nechce dělat velikou vědu. Najde recept na dobrý servis i v nepříjemné plechové severočeské hale? „Důležité je si to dobře hodit. Nesmíte přemýšlet, jestli to půjde do autu, nebo do sítě. Musíme hrát bez obav, věřím, že tentokrát v Liberci vyhrajeme.“

Čtvrtý zápas série Jihostroj ČB – Dukla Liberec (3:2) měl ještě zajímavou dohru. Zklamaný trenér hostů Martin Démar se nedočkal tradičního potřesení rukou od kouče Budějovic. „Žádný úmysl v tom nebyl,“ reagoval Vojtěch Zach. Já byl jen v euforii a úplně jsem na to zapomněl. Pardon. Omlouvám se,“ vzkázal trenérovi liberecké Dukly. Deník nabízí recept, který už dávno objevili třeba hokejisté. Není důležité třást si pravicí před každým a po každém zápase série. Úplně by to stačilo po posledním utkání, které už definitivně rozhodne o postupu. A to je právě čtvrteční případ.